Aperto l’anno giudiziario: in crescita femminicidi, incidenti sul lavoro e violenza giovanile

FIRENZE – L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 a Firenze ha gettato una luce cruda sulla situazione della sicurezza in Toscana, attraverso la relazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco. I dati emersi delineano un quadro di profonda sofferenza sociale e criminale, segnato in primis da un’impennata dei femminicidi, che tra luglio 2024 e luglio 2025 hanno raggiunto la drammatica quota di 13 casi. Parallelamente alla violenza di genere, la Toscana deve fare i conti con un ritorno prepotente della “morte di lavoro”: i procedimenti per omicidio colposo legati alla violazione delle norme antinfortunistiche sono cresciuti del 29,41%, seguiti da un aumento del 12,5% per le lesioni gravi, a testimonianza di una fragilità dei sistemi di prevenzione che continua a mietere vittime nel tessuto produttivo regionale.

Sotto il profilo del crimine organizzato, la relazione evidenzia un legame sempre più stretto tra il traffico di sostanze stupefacenti, cresciuto del 5,75%, e il riciclaggio di denaro, che ha fatto registrare un balzo record del 35,53%. Il porto di Livorno si conferma uno snodo cruciale e pericoloso per i traffici internazionali, dove organizzazioni albanesi dedite al commercio di cocaina e nuove droghe operano stabilmente sul territorio, spesso intrecciando i propri interessi con quelli delle mafie storiche, in particolare la ‘ndrangheta. Questa pervasività criminale richiede, secondo il procuratore generale, uno sforzo investigativo senza precedenti e un coordinamento che vada oltre i confini nazionali.

Un ulteriore segnale di allarme proviene dal mondo giovanile, dove si registra una preoccupante escalation nel possesso di armi. I procedimenti che coinvolgono minori sono passati da 113 a 173 in un solo anno, con molti giovanissimi che dichiarano apertamente di ritenere necessario circolare armati di coltelli, portandoli fin dentro le aule scolastiche. Questo scenario di crescente violenza e illegalità deve però scontrarsi con una macchina della giustizia in affanno, penalizzata da una carenza di organici che, invece di risolversi, è ulteriormente peggiorata nell’ultimo periodo, mettendo a rischio la capacità di risposta delle istituzioni di fronte a sfide così complesse.