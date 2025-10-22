15 C
Assalto mortale al pullman dei tifosi del Pistoia Basket: emessi nove Daspo a tifosi del Rieti

Le misure, disposte dalla Questura, prevedono interdizioni della durata di cinque e otto anni e riguardano anche i tre fermati per l'omicidio dell'autista

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
PISTOIA – Sono stati emessi nove provvedimenti di Daspo — divieti di accesso alle manifestazioni sportive — nei confronti di altrettanti tifosi della Sebastiani Rieti, a seguito dei gravi scontri avvenuti con i sostenitori del Pistoia Basket.

Le misure, disposte dalla Questura, prevedono interdizioni della durata di cinque e otto anni, in relazione alla gravità dei fatti e al ruolo ricoperto da ciascun ultrà nel tragico episodio.

Tra i destinatari del provvedimento figurano anche i tre tifosi già detenuti con l’accusa di omicidio volontario, ritenuti responsabili dell’assalto al pullman della squadra toscana avvenuto sulla superstrada 79 Rieti–Terni, dopo l’incontro di campionato di serie A2.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il convoglio pistoiese sarebbe stato preso di mira da un gruppo di sostenitori reatini che, armati di sassi e mattoni, avrebbero teso un vero e proprio agguato lungo il percorso di ritorno. Uno dei proiettili ha colpito l’autista del pullman al volto, provocandogli ferite mortali e causando la tragedia che ha scosso il mondo dello sport e la comunità locale.

Le indagini, coordinate dalla procura di Rieti, proseguono per individuare eventuali altri partecipanti all’agguato. La Questura ha sottolineato come le misure adottate mirino a prevenire nuovi episodi di violenza negli stadi e a ribadire la tolleranza zero verso chi trasforma la passione sportiva in aggressione e barbarie.

© Riproduzione riservata

