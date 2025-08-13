Avanti per la Toscana, schermaglie con Fossi: “Si occupi della lista del Pd”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Avanti per la Toscana, prime scintille con il Pd per la civica che sostiene Eugenio Giani e che mette insieme Azione, Psi, +Europa e Pri.

L’oggetto delle schermaglie è il segretario regionale Pd, Emiliano Fossi, che ha messo in dubbio le scelte politiche e alcuni nomi di possibili candidati in lista.

“Fin dalla sua nascita Avanti per la Toscana – dice Avanti – si è configurato come progetto politico liberale, riformista, laico socialista ed europeista, aperto al contributo di forze politiche che si riconoscono in questi stessi valori. Già nei primi mesi, il progetto ha visto l’ingresso di diverse liste civiche, segno della sua capacità di aggregare realtà radicate nei territori. Le scelte politiche e organizzative che riguardano Avanti non rientrano nelle disponibilità del segretario del Partito Democratico. Sarebbe opportuno che ciascuno si concentrasse sulla costruzione e definizione delle proprie liste. Inoltre, Avanti ha espresso sin dall’inizio, senza esitazioni, il sostegno alla ricandidatura del presidente Eugenio Giani, senza subordinarla all’ingresso di forze politiche esterne all’attuale maggioranza. Lo abbiamo fatto prima dello stesso Partito Democratico, convinti che la guida di Giani rappresenti garanzia di competenza e stabilità per il futuro della Toscana”.

“Avanti per la Toscana continuerà a lavorare con serietà e coerenza – conclude la nota a firma di Marco Remaschi, Federico Eligi, Gerardo Labellarte e Moreno Lorenzini – portando avanti il suo progetto riformista e radicato nei territori, e contribuendo a un programma di governo che sappia affrontare le sfide della nostra Regione con visione e concretezza”.