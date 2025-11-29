3.9 C
Biglietti omaggio o scontati sulle navi per le isole o la Sardegna: l’ombra di Traghettopoli anche sulla Toscana

L'inchiesta di Genova destinata ad estendersi anche alla nostra regione: sotto la lente il traffico marittimo e la lista dei beneficiari istituzionali

L’eco dell’inchiesta nota come Traghettopoli arriva ora fino in Toscana. La Procura di Genova, che da mesi sta scandagliando il sistema dei traghetti gratuiti e delle agevolazioni considerate ‘fuori controllo’, ha esteso la propria attenzione anche ai passaggi omaggio utilizzati su tratte verso le isole toscane e la Sardegna, dove emergono presunti benefici goduti da figure istituzionali anche in Toscana.

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, durante l’analisi della documentazione acquisita sulle rotte marittime nazionali sarebbe spuntato un flusso anomalo di biglietti gratuiti o fortemente scontati, intestati a soggetti che non rientrerebbero nelle categorie autorizzate. È questo l’elemento che ha spinto gli inquirenti a guardare con particolare attenzione alla Toscana, dove il traffico marittimo verso l’Elba, l’arcipelago e la Sardegna storicamente beneficia di un sistema di agevolazioni che oggi appare sotto scrutinio.

L’ipotesi al vaglio è semplice ma potenzialmente esplosiva: agevolazioni nate per ragioni di servizio, emergenza o funzioni istituzionali sarebbero state usate per spostamenti privati, trasformando un beneficio pubblico in un piccolo grande privilegio. Un meccanismo che per gli investigatori ricorda, per modalità e frequenza, quello emerso nell’indagine ligure, dove i biglietti gratuiti hanno rappresentato, secondo le accus, una forma di relazione impropria tra compagnie di navigazione e pubblici ufficiali.

Ad oggi la magistratura mantiene il massimo riserbo, ma la Toscana osserva con crescente preoccupazione. L’inchiesta genovese potrebbe infatti aprire un fronte delicato: chiarire chi abbia usufruito dei passaggi omaggio, con quali motivazioni, e se le autorizzazioni siano state rilasciate seguendo procedure legittime oppure con eccessiva disinvoltura.

Gli accertamenti sono solo all’inizio, ma nei palazzi istituzionali già serpeggia il timore che la ‘coda toscana’ di Traghettopoli possa allargarsi rapidamente. Le liste dei beneficiari, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero infatti raccontare molto di più di semplici ragioni di servizio.

Una vicenda che, per ora, solleva più domande che risposte. Ma una cosa è certa: l’epicentro è Genova, ma il fronte caldo è in Toscana.

