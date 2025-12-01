8.6 C
Qualità della vita, le pagelle toscane: Livorno guadagna 13 posizioni. Siena è 21esima in Italia

Indagine sul benessere: Pisa e Lucca risalgono la china. Firenze sconta il problema sicurezza. La provincia del Palio è al vertice assoluto per le donne

FIRENZE – È arrivato il momento del check-up annuale per i territori italiani. Il Sole 24 Ore ha pubblicato la consueta indagine sulla Qualità della vita. Una fotografia dettagliata del benessere nazionale, basata su 90 indicatori statistici divisi in sei macro-aree.

Siena guida la regione, ma frena La prima della classe in Toscana resta Siena. La provincia del Palio si piazza al 21esimo posto nazionale. Tuttavia, registra un calo rispetto all’anno precedente, perdendo sei posizioni. C’è però un primato d’eccellenza assoluta: Siena è la provincia numero uno in Italia per la qualità della vita delle donne.

Sorride Pisa. La provincia della Torre guadagna cinque gradini e si attesta alla 29esima posizione. Discorso diverso per Firenze. Il capoluogo regionale è stabile al 36esimo posto generale. A pesare sulla performance è il dato sulla sicurezza: Firenze risulta la seconda peggiore in Italia per numero di reati ogni 100mila abitanti, con un incremento del 7,4%.

Le notizie migliori arrivano dal litorale. Livorno mette a segno la performance più convincente: compie un balzo in avanti di 13 posizioni, raggiungendo il 49esimo posto. Bene anche Lucca, che scala la classifica di dieci gradini e si piazza 58esima. Segnali di ripresa anche per Massa Carrara, che risale sei posizioni arrivando a quota 64.

Il quadro regionale mostra anche qualche ombra. Prato retrocede di sette gradini, fermandosi alla 38esima posizione. Passo indietro anche per Arezzo (44esima, -3) e Grosseto (59esima, -3). Chiude la graduatoria toscana Pistoia, che scivola al 66esimo posto perdendo cinque posizioni.

© Riproduzione riservata

