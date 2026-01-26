10.1 C
Firenze
lunedì 26 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Code e disagi per l’incendio di un mezzo pesante sulla A11 fra Prato e Pistoia

Nonostante le fiamme siano state spente in tempi brevi, l'impatto sulla viabilità è stato pesantissimo, anche sulle strade secondarie

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
(Foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

PRATO – Pomeriggio di fuoco e pesanti disagi per la circolazione sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Poco dopo le 15 di lunedì (26 gennaio) un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada in direzione mare, all’altezza del chilometro 26,5, nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Pistoia.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, costringendo Autostrade per l’Italia alla chiusura immediata del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Nonostante le fiamme siano state spente in tempi brevi, l’impatto sulla viabilità è stato pesantissimo. Si sono formati fino a tre chilometri di coda. Alle 15,30 la viabilità è stata ripristinata.

Inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità secondaria, in particolare sulla Declassata di Prato e sulla regionale 66, a causa del riversamento del flusso veicolare autostradale sulle strade cittadine.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
10.1 ° C
10.4 °
9.6 °
59 %
0.5kmh
100 %
Lun
9 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1438)ultimora (1281)Eurofocus (56)sport (55)demografica (46)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati