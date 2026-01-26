Code e disagi per l’incendio di un mezzo pesante sulla A11 fra Prato e Pistoia

PRATO – Pomeriggio di fuoco e pesanti disagi per la circolazione sulla A11 Firenze-Pisa Nord. Poco dopo le 15 di lunedì (26 gennaio) un mezzo pesante è stato avvolto dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada in direzione mare, all’altezza del chilometro 26,5, nel tratto compreso tra i caselli di Prato Ovest e Pistoia.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, costringendo Autostrade per l’Italia alla chiusura immediata del tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Sul luogo dell’emergenza sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza il veicolo. Presenti anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Nonostante le fiamme siano state spente in tempi brevi, l’impatto sulla viabilità è stato pesantissimo. Si sono formati fino a tre chilometri di coda. Alle 15,30 la viabilità è stata ripristinata.

Inevitabili le ripercussioni anche sulla viabilità secondaria, in particolare sulla Declassata di Prato e sulla regionale 66, a causa del riversamento del flusso veicolare autostradale sulle strade cittadine.