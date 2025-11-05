16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Toscana d’oro ai Collari 2025: trionfano Paolini, Sabatini e Guazzini

Un tributo ai protagonisti di discipline diverse, dai trionfi olimpici alla promozione del fair play, tra successi, etica e spirito di squadra

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Collari d'oro
Foto di: Roberto Di Tondo e Luca Pagliaricci/CONI
1 ' di lettura
ROMA – Giornata di festa per lo sport italiano e per la Toscana, protagonista tra i premiati dei Collari d’oro al merito sportivo 2025, la più alta onorificenza conferita dal Coni

La cerimonia, ospitata alla Casa delle Armi del Foro Italico e trasmessa in diretta su Rai 2, ha celebrato atleti, tecnici, società e personalità che nel 2025 hanno portato in alto i colori azzurri, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

La Toscana si conferma una delle regioni più rappresentate, grazie a sportivi che hanno saputo unire talento e dedizione, contribuendo ai trionfi dell’Italia sui palcoscenici mondiali.

Dalla racchetta alla pedana: i toscani protagonisti

Nel tennis, il riconoscimento è andato a Jasmine Paolini, reduce da una stagione straordinaria, coronata dal successo in Billie Jean King Cup e dal trionfo al Roland Garros in doppio. Brillano anche le lame della scherma toscana: Pietro Torre (oro mondiale nella sciabola a squadre) e Filippo Macchi (campione del mondo nel fioretto a squadre) portano a casa il prestigioso Collare. Grande soddisfazione anche per il volley, con le azzurre Ekaterina Antropova, Carlotta Cambi e Sarah Luisa Fahr, premiate per il titolo mondiale conquistato con la Nazionale. Nel ciclismo su pista, il Collare è andato a Vittoria Guazzini, protagonista dell’oro mondiale nell’inseguimento a squadre.

Riconoscimenti anche per tecnici e società toscane

La Palma d’Oro al merito tecnico è stata assegnata a Simone Vanni, direttore tecnico del fioretto maschile, per i risultati ottenuti con la Nazionale. Tra le società sportive, premiata la Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, eccellenza della nautica e punto di riferimento per la vela toscana e nazionale.

Lucia Aleotti premiata per il Fair Play Menarini

Tra le personalità insignite del Collare d’oro, spicca Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, premiata per l’impegno nel promuovere i valori di correttezza, etica e lealtà sportiva attraverso la Fondazione Fair Play Menarini.

Questo riconoscimento – ha dichiarato Aleotti – rende merito a una missione che va oltre lo sport, perché il fair play è un valore che unisce le persone e ispira la società”.

© Riproduzione riservata

