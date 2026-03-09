Comunali 2026 in Toscana: da Prato commissariata ad Arezzo contesa, partita aperta nelle città chiave

FIRENZE – Le elezioni comunali del 2026 in Toscana, già fissate per il 24 e 25 maggio, si annunciano come un passaggio politico significativo soprattutto in alcune città strategiche: Arezzo, Siena, Prato, Pistoia e Viareggio.

Il voto interesserà territori molto diversi tra loro ma accomunati da una crescente competizione elettorale. Se in passato la Toscana appariva politicamente prevedibile, oggi il confronto tra centrosinistra e centrodestra è diventato più aperto e legato soprattutto alla qualità delle candidature locali.

Prato: il caso politico più delicato

Il dossier più complesso è quello di Prato, attualmente amministrata da un commissario prefettizio dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti nel 2025. La città è stata affidata alla gestione straordinaria del prefetto Claudio Sammartino, in attesa delle nuove elezioni.

Questo scenario rende il voto pratese particolarmente significativo. Per il centrosinistra, storicamente radicato nel territorio, le elezioni rappresentano un passaggio obbligato per ricostruire credibilità politica dopo la crisi amministrativa. Il centrodestra, invece, intravede una delle opportunità più concrete degli ultimi anni per conquistare la guida della seconda città industriale della Toscana. Molto dipenderà dalla capacità dei partiti di presentare candidature autorevoli e condivise.

Arezzo e Siena: sfide ad alto valore simbolico

Un’altra partita importante si giocherà ad Arezzo, città governata dal centrodestra con il sindaco Alessandro Ghinelli. Dopo anni di amministrazione, il nodo sarà la successione politica e la capacità della coalizione di mantenere un consenso costruito nel tempo. Il centrosinistra punta a riconquistare un capoluogo considerato strategico nel quadro regionale.

A Siena, amministrata dalla sindaca Nicoletta Fabio, il voto rappresenterà un ulteriore test sulla stabilità dell’attuale amministrazione. La città, storicamente vicina al centrosinistra, negli ultimi anni ha mostrato una crescente fluidità elettorale tanto che gli ultimi tre mandati sono andati al centrodestra. Anche qui la partita sarà influenzata più dalla forza dei candidati che dalle appartenenze politiche tradizionali.

Pistoia e Viareggio: amministrazioni sotto osservazione

A Pistoia, guidata da Anna Maria Celesti dopo l’elezione del sindaco Alessandro Tomasi in consiglio regionale, il centrodestra ha consolidato negli ultimi anni una posizione rilevante nel panorama politico regionale. Il centrosinistra tenterà di riconquistare la città puntando su un candidato capace di ricostruire un consenso amministrativo ampio.

Situazione diversa a Viareggio, dove governa il sindaco Giorgio Del Ghingaro. La città versiliese rappresenta da tempo un contesto politico particolare, caratterizzato dal peso delle liste civiche e da dinamiche locali spesso indipendenti dagli equilibri nazionali. Anche per questo motivo il voto del 2026 potrebbe essere determinato più dai profili personali dei candidati che dalle coalizioni tradizionali. Domenica (15 marzo), intanto, si svolgeranno le primarie del centrosinistra: e fra i contendenti c’è anche l’ex assessore regionale Stefano Baccelli. .

Un test politico per l’intera regione

Nel complesso, le elezioni comunali del 2026 saranno osservate come un indicatore dello stato della politica toscana.

Il centrosinistra resta ancora la forza più radicata nel territorio, ma deve dimostrare di saper rinnovare la propria classe dirigente. Il centrodestra, in crescita negli ultimi anni, ha invece l’obiettivo di trasformare il consenso elettorale in una presenza amministrativa stabile.

Più che lo scontro ideologico tra schieramenti, sarà probabilmente la credibilità delle candidature a determinare l’esito delle urne nelle principali città toscane.