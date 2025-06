Conto alla rovescia per i saldi estivi 2025: si parte il 5 luglio

Getting your Trinity Audio player ready...

Mancano pochi giorni all’inizio dei saldi estivi 2025 e la Toscana si prepara a due mesi di sconti, occasioni e shopping sfrenato. L’avvio è fissato per sabato 5 luglio, con conclusione prevista il 3 settembre. Un periodo lungo, pensato per stimolare i consumi in un’estate già segnata da temperature roventi e turisti in arrivo da tutto il mondo.

Le aspettative sono alte, soprattutto da parte dei commercianti che vedono nei saldi una boccata d’ossigeno dopo mesi di incertezza economica. Allo stesso tempo, per i consumatori si tratta di un’opportunità per rinnovare il guardaroba o fare acquisti rimandati, risparmiando qualcosa.

I primi ad attivarsi sono i grandi poli dello shopping: dal Centro Commerciale I Gigli di Campi Bisenzio al Parco Levante di Livorno, passando per Coop.fi, Valdichiana Village a Foiano della Chiana e Prato Centro. Vetrine allestite, cartellini ribassati e orari estesi: l’obiettivo è attrarre non solo i residenti, ma anche i tanti turisti che affollano la regione.