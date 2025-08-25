18.6 C
Firenze
lunedì 25 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dal 7 settembre operativo il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini

Tempi di percorrenza ridotti e più corse sulla linea Firenze - Viareggio. Due direttissime non faranno fermate fra Pistoia e Lucca

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini è realtà: doppio binario dal 7 settembre
(foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il prossimo 7 settembre si concluderanno i lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. La piena operatività scatterà dal 15 settembre, dopo le corse di pre-esercizio che saranno effettuate dal 7 al 14 settembre.

“Un traguardo importante e atteso – ha commentato il governatore Eugenio giani – un’opera che migliorerà concretamente la mobilità per migliaia di toscani. Il raddoppio consentirà infatti non solo una circolazione più veloce e sicura, riducendo rischi e ritardi, ma anche di accorciare i tempi di percorrenza, con evidenti benefici per un territorio così densamente popolato e ricco di attività produttive”.

“Dal 15 settembre – ha aggiunto Giani – la messa in esercizio commerciale del raddoppio consentirà di avvicinare i tempi da Viareggio, Lucca, Pistoia verso Firenze e di aumentare già da settembre i trasporti. Un potenziamento, quello programmato da Trenitalia insieme alla Regione, che consentirà a più del 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano, prima limitati a Pistoia, di prolungare o iniziare il servizio nella stazione di Montecatini. Sarà al via anche una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio che non effettuerà fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, riducendo a poco più di un’ora i tempi di viaggio fra il capoluogo toscano e Lucca. Insomma, un’opera che mette al passo coi tempi il trasporto pubblico locale su ferro”.

Infine, il presidente Giani ha ringraziato “gli oltre 250 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati nei cantieri che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo”.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.6 ° C
19.9 °
17.6 °
88 %
1kmh
40 %
Lun
27 °
Mar
31 °
Mer
34 °
Gio
35 °
Ven
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (18)Eugenio Giani (14)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati