6.6 C
Firenze
lunedì 12 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dimensionamento scolastico, rischio commissariamento per la Toscana che si è opposta agli accorpamenti

Pende ancora un ricorso al presidente della Repubblica dopo il no della Corte Costituzionale al ricorso: regioni convocate al ministero

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Il ministro Giuseoppe Valditara (foto Adn Kronos)
1 ' di lettura

FIRENZE – La Flc Cgil Toscana teme il commissariamento delle politiche scolastiche delle regioni Emilia Romagna, Sardegna, Umbria e Toscana da parte del governo. Tutte e quattro sono state convocate dal ministro dell’istruzione per discutere di dimensionamento scolastico.

“Queste Regioni – dice il sindacato –  sono state contrarie agli accorpamenti di istituti scolastici previsti dal piano nazionale dimensionamento, un taglio lineare di più di 5,3 miliardi di euro. Con ogni probabilità, sarà deliberato il commissariamento di queste autonomie locali nella gestione delle politiche scolastiche, un’ipotesi inaccettabile e ingiusta. La Regione Toscana ha presentato due ricorsi contro il decreto ministeriale che definisce il numero di autonomie scolastiche per il 2026-2027, dove sarebbe previsto il taglio di 16 scuole, da accorpare con altre. Il primo, alla Corte Costituzionale, ha avuto purtroppo un esito negativo; il secondo, al Presidente della Repubblica, seguito da quello ad adiuvandum della Flc Cgil, ha solide basi nel contestare il numero totale degli studenti toscani, contati in maniera errata dal ministero dell’istruzione, con più di 8mla scolari in meno”.

“A queste contestazione, la risposta del ministro Valditara è stata un ultimatum di 10 giorni, minacciando la perdita di alcune facilitazioni e la possibile nomina di un commissario – dice Fcl Cgil – È evidente che la nomina di un commissario, probabilmente il direttore generale dell’Usr Toscana, rappresenterebbe un altro esempio di centralizzazione e tentato logoramento dei poteri regionali, oltre che una forma vendicativa verso le amministrazioni che stanno difendendo una scuola diffusa sul proprio territorio”.

“La Flc Cgil Toscana si è impegnata fin dal gennaio 2023, insieme alla Regione Toscana, in una lotta serrata contro l’accorpamento delle scuole, che segnerebbe l’impoverimento dei territori periferici, la diminuzione del diritto all’istruzione, la perdita di posti di lavoro (ata, insegnanti, dsga e dirigenti scolatici). Una manovra miope e puramente economicistica che vorrebbe minare la liberta di insegnamento e il ruolo costituzionale della scuola. Per questi motivi critichiamo questa ennesima scelta scellerata del governo e daremo sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori delle scuole colpite e a sostenere i ricorsi regionali”.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
6.6 ° C
7.6 °
5.6 °
68 %
0.5kmh
98 %
Lun
6 °
Mar
9 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
10 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (923)ultimora (845)Eurofocus (37)demografica (24)sport (17)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati