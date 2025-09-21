30.3 C
Firenze
domenica 21 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dopo il bel tempo arrivano i temporali: allerta gialla nel nord ovest e sulla costa

Rischio idrogeologico e idraulico sul territorio per la perturbazione in arrivo. Sotto la lente Lunigiana e le province di Lucca, Pisa e Livorno

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Torna l'allerta meteo gialla in Toscana per temporali forti
(foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Come ampiamente annunciato il meteo è in peggioramento in Toscana e subito arriva l’allerta meteo.

Dopo il bel tempo di questa domenica (21 settembre) è previsto per domani il passaggio di una perturbazione che porterà precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, localmente forti, su tutto il territorio regionale.

Le piogge e i temporali, che potranno assumere carattere di forte intensità, con possibili forti raffiche di vento e locali grandinate, sono previsti già dalla prima mattina sulla Toscana nord occidentale, in particolare sulla Lunigiana, sulla Garfagnana e la valle del Serchio e sulla costa centrale (dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi), compreso l’arcipelago a nord dell’isola d’Elba, e nel pomeriggio si estenderanno sul resto della regione.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore nella giornata di domani alle 7 fino alla mezzanotte sulla Toscana nord occidentale e dalle 12 fino alla mezzanotte sul resto della Toscana.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.9 °
29 °
42 %
1kmh
0 %
Dom
29 °
Lun
25 °
Mar
22 °
Mer
19 °
Gio
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (14)Almanacco (13)Serie C (11)elezioni regionali Toscana 2025 (11)vigili del fuoco (10)aggressione (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati