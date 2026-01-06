Dopo la neve l’allerta ghiaccio: domani codice giallo per il rischio sulle strade

FIRENZE – L’ondata di freddo che sta stringendo la Toscana in una morsa gelida non accenna a placarsi. La sala operativa della protezione civile regionale ha appena innalzato il livello di guardia, emettendo un’allerta gialla per ghiaccio che interesserà l’intero territorio regionale dalla mezzanotte di oggi (6 gennaio) per tutta la giornata di domani.

Questa nuova criticità si somma all’allerta gialla per neve già in vigore, che sta caratterizzando questa giornata dell’Epifania. Il quadro meteorologico rimane complesso: se per oggi la neve continuerà a cadere soprattutto sui settori orientali della regione (Alto Mugello, Casentino e Alta Val Tiberina) con accumuli fino a 10 centimetri sopra i 200-400 metri, la vera insidia delle prossime ore sarà rappresentata dal crollo delle temperature.

Neve: fiocchi anche in pianura

Mentre in collina la dama bianca sta già imbiancando il paesaggio, nelle prossime ore non si escludono locali e deboli nevicate anche nelle aree pianeggianti, seppur con accumuli modesti, inferiori ai 2 centimetri. I fenomeni sono previsti in graduale attenuazione dalla serata, lasciando però spazio a un pericolo ancora più subdolo: la trasformazione del manto nevoso o della pioggia residua in lastre di ghiaccio.

Ghiaccio: la trappola della notte

Il bollettino della Ppotezione civile parla chiaro: il calo termico previsto tra stasera e domani trasformerà le strade in vere e proprie piste di pattinaggio. Le ore più critiche saranno quelle dell’alba di domani e nuovamente la serata successiva.

Le autorità raccomandano la massima prudenza alla guida, specialmente nelle prime ore del mattino, quando l’insidia del ghiaccio sarà meno visibile ma estremamente pericolosa. È fondamentale avere a bordo le catene da neve o montare pneumatici invernali, oltre a prestare attenzione alla formazione di stallattiti e accumuli di ghiaccio su grondaie e alberi. I mezzi spargisale sono già stati allertati per coprire i nodi critici della rete stradale regionale.