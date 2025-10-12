Elezioni regionali, scarsa affluenza alle 12: ha votato il 9,95 per cento degli aventi diritto

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Dati in netto calo in Toscana per le elezioni regionali.

Le urne si sono aperte oggi (12 ottobre) alle 7 del mattino e la prima rilevazione è stata effettuata alle 12.

Hanno votato in Toscana il 9,95 per cento degli aventi diritto, a fronte del 14.66 per cento di cinque anni fa.

Calo in tutte le province con Lucca, Massa Carrara e Arezzo quelle con minore partecipazione e Firenze, Prato e Pistoia quelle con dati di partecipazione più elevati.

L’affluenza in Toscana

Si vota oggi fino alle 23 e domani (13 ottobre) dalle 7 alle 15.