domenica 12 Ottobre 2025
Elezioni regionali, scarsa affluenza alle 12: ha votato il 9,95 per cento degli aventi diritto

Cinque anni fa al seggio il 14,66% degli iscritti alle liste elettorali. Si vota oggi fino alle 23 e domani (13 ottobre) dalle 7 alle 15

REDAZIONE
FIRENZE – Dati in netto calo in Toscana per le elezioni regionali. 

Le urne si sono aperte oggi (12 ottobre) alle 7 del mattino e la prima rilevazione è stata effettuata alle 12.

Hanno votato in Toscana il 9,95 per cento degli aventi diritto, a fronte del 14.66 per cento di cinque anni fa.

Calo in tutte le province con Lucca, Massa Carrara e Arezzo quelle con minore partecipazione e Firenze, Prato e Pistoia quelle con dati di partecipazione più elevati.

L’affluenza in Toscana

Si vota oggi fino alle 23 e domani (13 ottobre) dalle 7 alle 15. 

