Caro carburanti, i benzinai toscani sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero generale contro le speculazioni”

FIRENZE – Le ripercussioni economiche derivanti dall’attuale crisi geopolitica mediorientale continuano a gravare sul mercato energetico, innescando la dura reazione della rete di distribuzione dei carburanti. Faib Confesercenti Toscana, attraverso il presidente regionale Federico Valacchi, ha formalizzato uno stato di profonda insofferenza sindacale, paventando l’ipotesi di uno sciopero generale della categoria in risposta all’attuale gestione governativa della crisi dei prezzi.

L’associazione di categoria contesta fermamente l’approccio adottato dalle autorità centrali, esprimendo perplessità in merito alle recenti ispezioni condotte dalla Guardia di Finanza negli impianti toscani durante lo scorso fine settimana. Secondo i vertici di Faib, concentrare le verifiche sull’ultimo anello della filiera genera un clima di immotivato sospetto, distogliendo lo sguardo dalle reali responsabilità.

Dal punto di vista contabile, infatti, le fluttuazioni dei prezzi alla pompa non incidono in alcun modo sui bilanci dei benzinai. Il margine di ricavo per i gestori è strutturalmente bloccato a 5 centesimi lordi per litro erogato. I rincari, decisi unilateralmente dalle compagnie petrolifere, non generano dunque alcun profitto aggiuntivo per l’esercente, il quale si ritrova a condividere la medesima condizione di vulnerabilità economica degli automobilisti.

L’analisi dell’organizzazione sindacale si sposta poi sull’atteggiamento dell’Esecutivo, accusato di colpire i piccoli imprenditori senza intervenire sulle dinamiche speculative delle grandi aziende. Il governo, evidenzia Faib Toscana, trae peraltro un vantaggio indiretto dall’aumento dei costi del carburante: l’applicazione dell’Iva sulle accise preesistenti si traduce in un fisiologico incremento del gettito erariale, configurandosi come un prelievo fiscale occulto a danno dei consumatori.

A esacerbare le tensioni vi è la prolungata assenza di interventi normativi. Da oltre tre anni la categoria attende una riforma organica capace di modernizzare il comparto. Il relativo disegno di legge – promesso dal Ministro Adolfo Urso in seguito alle recenti controversie sull’obbligo di esposizione del cartello del prezzo medio – giace attualmente bloccato in Parlamento. Un’impasse burocratica che, secondo l’associazione, lascia totale libertà di manovra alle logiche speculative delle compagnie.

Di fronte a questo scenario, Faib Confesercenti Toscana ha dettato una linea di massima intransigenza: qualora le istituzioni continuassero a ignorare le istanze del comparto e a eludere il nodo centrale delle speculazioni alla fonte, la rete dei gestori ricorrerà inevitabilmente alla chiusura degli impianti per tutelare la stabilità dei lavoratori e i diritti della cittadinanza.