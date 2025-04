Giardini in fiore 2025: ecco la Toscana che sboccia

Getting your Trinity Audio player ready...

Tra i tantissimi appuntamenti che caratterizzano il turismo toscano in primavera, sicuramente tra i più imperdibili troviamo le varie fioriture. In ogni angolo della Toscana vi sono giardini, parchi e piazze, dalle più famose e visitate a quelle più nascoste e ricche di sorprese, in attesa delle prime giornate di sole primaverili per trasformarsi in vere e proprie esplosioni di colore e profumo.

Vediamone alcune assolutamente da non perdere.

Fiera dei fiori di Santa Zita a Lucca

Tra i più suggestivi appuntamenti primaverili, la Fiera di Santa Zita trasforma il centro storico di Lucca in un incantevole giardino a cielo aperto. Tra Piazza Anfiteatro e San Frediano, fiori, profumi e allestimenti floreali celebrano la santa patrona cittadina in un tripudio di bellezza e tradizione. Un’occasione unica per vivere la città tra natura, storia e devozione.

Nel 2025, la Fiera di Santa Zita si terrà dal 23 al 27 aprile.

Giardino degli iris Firenze

Nel cuore di Firenze, ai piedi del Piazzale Michelangelo, ogni primavera sboccia uno spettacolo unico: il Giardino dell’Iris, aperto dal 25 aprile al 20 maggio, accoglie oltre 1500 varietà del fiore simbolo della città. L’ingresso è gratuito e il giardino è visitabile tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17,30).

Tra oliveti, sentieri e viste mozzafiato, i visitatori possono ammirare le iris provenienti da tutto il mondo e scoprire le varietà premiate nel concorso internazionale Premio Firenze.

Un’esperienza poetica da non perdere nella stagione più profumata dell’anno.

Maggiori info qui.

Il Cammino dei Fiori in Val d’Orcia: la primavera a ogni passo

Ta aprile e maggio, la Val d’Orcia si trasforma in un quadro vivente. Il Cammino dei Fiori, da San Quirico a Pienza, è un facile sentiero di 7 chilometri che regala due ore di pura meraviglia tra distese fiorite. Senape selvatica, tulipani, ginestre e orchidee spontanee colorano i campi, avvolgendo i camminatori in profumi e silenzi. Una passeggiata perfetta per respirare la primavera toscana, tra colline morbide e scorci da cartolina.

Giardino Garzoni e casa delle farfalle a Collodi

Nel borgo di Collodi, il Giardino Storico Garzoni regala uno dei più affascinanti spettacoli floreali della Toscana. In primavera, le aiuole barocche si accendono di colori tra tulipani, iris e camelie, mentre giochi d’acqua, scalinate e statue arricchiscono la visita. All’interno, la Casa delle Farfalle ospita centinaia di esemplari esotici in volo libero, tra piante tropicali e fioriture rigogliose. Un’esperienza unica per chi ama la natura, la bellezza e la magia della primavera.

Il giardino è aperto tutti i giorni con biglietto acquistabile sa questo link.

Villa Reale di Marlia: la primavera in fiore tra camelie e glicini

Anche nel 2025, la primavera fiorisce con eleganza nei giardini della Villa Reale di Marlia, a pochi chilometri da Lucca. Tra febbraio e aprile, le protagoniste sono le antiche camelie, come la storica Mutabilis Traversi, che colorano il parco con sfumature delicate. Da aprile poi, è il turno dei glicini, che avvolgono pergolati e sentieri con i loro grappoli profumati, seguiti da rose e agrumi che anticipano l’estate.

La villa è aperta dall’1 marzo al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 16,30). Un’occasione perfetta per una passeggiata tra arte, natura e storia, immersi nella bellezza senza tempo del giardino barocco toscano.

Biglietti e maggiori info qui.

Wander and Pick: tulipani da ammirare e raccogliere a Livorno

A primavera, Piazza San Jacopo si trasforma in un mare di tulipani grazie a Wander and Pick, il giardino urbano dove è possibile passeggiare tra oltre 45 varietà e raccogliere i fiori con una donazione. Un’idea green e solidale che profuma di bellezza condivisa.

Per saperne di più leggi il nostro articolo completo dedicato al progetto!

Villa Bardini: glicine in fiore e Firenze ai tuoi piedi

Ogni primavera, il giardino di Villa Bardini regala uno degli spettacoli più amati dai fiorentini (e non solo): la fioritura del glicine, un tunnel lilla profumato che incornicia la città con vista mozzafiato sull’Arno e sul centro storico.

Nel 2025, la fioritura è attesa tra metà aprile e inizio maggio: un’occasione perfetta per visitare anche i giardini all’italiana, le sale espositive e godersi un momento di bellezza pura.

Tutti i dettagli a questo link.