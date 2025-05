In rete falsi abbonamenti per i bus, Autolinee Toscane: “È una truffa”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – In scena anche la truffa con le false tessere di Autolinee Toscane.

Sono state segnalate in particolare sui social media, dove vengono promesse tessere in edizioni limitate a prezzi irrisori che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la Toscana.

L’azienda precisa che si tratta di fake news e post, con informazioni false e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti e fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. Tutto con l’evidente scopo di attirare l’attenzione, trarre in inganno e far cadere in una truffa.

“Autolinee Toscane – dice AT – è completamente estranea a queste iniziative a ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati. Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, già allertati e denunciati alle forze dell’ordine; quindi, si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali. Nelle truffe precedenti, dopo un pagamento di pochi euro, venivano sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro”.

“Si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario – conclude la nota – Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e la app ufficiale at bus”.