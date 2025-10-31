20.7 C
Firenze
venerdì 31 Ottobre 2025
In sciopero i medici di medicina generale: possibili disagi il 5 novembre

Le modalità di astensione segnalate dalla Regione Toscana. Garantite le prestazioni essenziali e urgenti

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
(Foto Adn Kronos)
FIRENZE – A seguito delle sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per il 5 novembre dallo Snami, il sindacato nazionale autonomo medici italiani,  si potrebbero creare disagi nei servizi di assistenza.

Ne dà avviso l’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana. 

Le modalità di possibile astensione dal lavoro variano a seconda dei settori: per i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta è prevista la chiusura degli studi dalle 8 alle 20, ma saranno garantite le visite a domicilio, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata (Adi).

I medici di medicina generale del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si potranno astenere dal lavoro dalle 20 alle 24, garantendo le prestazioni indispensabili secondo quanto previsto dal vigente accordo collettivo nazionale e le ulteriori prestazioni definite indispensabili nell’ambito degli accordi regionali.

Garantiranno le prestazioni essenziali e urgenti anche i medici di emergenza territoriale (dalle 00,01 alle 23,59 del 5 novembre), i medici della medicina dei servizi territoriali (dalle 8 alle 20 del 5 novembre) e i medici di medicina generale di assistenza negli istituti penitenziari.

 

