Influenza, attesi aumenti di casi e ricoveri: appello alla vaccinazione

La vicepresidente dell'Ordine dei medici di Firenze: "Anziani, fragili, donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari si proteggano"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
FIRENZE – Influenza, attesi aumenti di casi e ricoveri: appello alla vaccinazione. 

“Quest’anno ci aspettiamo una diffusione più intensa dell’influenza, con un numero maggiore di casi e ricoveri rispetto alla scorsa stagione, e per questo è fondamentale che le persone si vaccinino con anticipo”. A dirlo è Elisabetta Alti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, in previsione dell’arrivo dell’influenza e dell’inizio della campagna vaccinale.

“Le vaccinazioni sono iniziate – ricorda la vicepresidente dell’Ordine – ed è importante che anziani, fragili, donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari si proteggano per primi.

Non c’è bisogno di affrettarsi nei primi giorni – conclude Alti – ma è bene vaccinarsi entro novembre per arrivare coperti al momento di massima circolazione del virus, previsto tra Natale e Capodanno.”

