Italia sul tetto del mondo nella pallavolo femminile, esulta anche la Toscana

FIRENZE – Italia sul tetto del mondo per la pallavolo femminile: battuta in finale la Turchia e anche la Toscana esulta per il risultato.

Da Firenze arriva l’invito a Ekaterina Antropova e Stella Nervini in Palazzo Medici Riccardi con il vicepresidente federale Elio Sità. “Le giocatrici azzurre di volley sono state semplicemente immense: grazie a loro ci sentiamo tutti con l’Italia campioni del mondo”, è il motivo della ‘chiamata’ da parte di Metrocittà.

La sindaca della Città Metropolitana di Firenze Sara Funaro e il consigliere delegato allo sport Nicola Armentano esprimono in particolare le loro congratulazioni e della Metrocittà a Ekaterina Antropova, pallavolista azzurra nella Savino Del Bene, a Stella Nervini, che ha un legame speciale con Firenze e ha giocato tra l’altro nel Bisonte, e alla Federazione, e al Vvcepesidente federale Elio Sità, dirigente sportivo e presidente de Il Bisonte Firenze. “Sarà una grande piacere per la Metrocittà – dicono – ospitarli in Palazzo Medici, in un prossimo Consiglio, per un momento istituzionale di festa e ringraziamento. Vincere non è mai semplice, ancor di più quando si è favoriti e per questo si può scivolare. La vittoria è merito anche del team e di una dirigenza che sostiene e supporta queste campionesse. Ogni squadra vincente è di esempio per tutti, in ogni percorso”.

A esultare è anche Montopoli, per Carlotta Cambi: oggi il paese si è riunito a vedere il match nel salone consiliare, con la sindaca Linda Vanni in testa: “Oggi la nostra nazionale di pallavolo si conferma la migliore, la migliore del Mondo – dicono dal Comune – Il Comune di Montopoli ha ospitato la diretta nella sala consiliare in collaborazione con l’associazione Pro Loco che ringraziamo. Ma soprattutto ringraziamo lei, la nostra Carlotta mondiale.

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, esulta invece per Sara Fahr: “Un plauso speciale alla nostra concittadina Sara Fahr e a tutte le azzurre per la straordinaria vittoria nel campionato mondiale di volley femminile a Bangkok. Questo risultato è frutto di impegno, talento e lavoro di squadra. Sara, con la tua passione e il tuo talento, hai portato il nome di Piombino ancora una volta sul palcoscenico internazionale. A te e a tutta la squadra va il nostro più sincero riconoscimento per questo nuovo importante traguardo”.