Killer delle prostitute, dagli scavi emergono una vertebra e altre tracce femminili

MONTECATINI – Ci sarebbero le prime risultati delle indagini, con tanto di ruspe, nei terreni a disposizione del 32enne Vasile Frumuzache, il presunto serial killer delle prostitute, per ora reo confesso dei due delitti.

Una vertebra, ma non solo, anche altre tracce di presunta presenza femminile, sarebbe stata trovata nel corso degli scavi avviati da mercolrdì nei terreni di Montecatini e a Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, oggetto degli accertamenti per l’inchiesta.

Non si limiterebbero, dunque, secondo la pista degli inquirenti, delle due connazionali Denisa Maria Adas, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27.

A Montecatini l’attività è concentrata nell’area del bosco delle Panteraie dove sono stati trovati i resti delle due donne, a Monsummano, nel terreno nelle vicinanze dell’abitazione del 32enne.