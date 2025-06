La fortuna premia la Toscana al Lotto: vincite a quattro zeri a Bibbona e Borgo San Lorenzo

Getting your Trinity Audio player ready...

Il Lotto premia ancora una volta la Toscana.

Nell’estrazione di ieri (24 giugno), come riporta l’agenzia specializzata Agipronews, è stata centrata una tripletta da oltre 29mila euro: due colpi da quasi 10mila euro a Bibbona, in provincia di Livorno, in via Aurella più una vincita da oltre 9mila euro a Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze, in via del Canto.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro, per un totale di 649,3 milioni di euro da inizio 2025.