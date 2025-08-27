27.3 C
Firenze
mercoledì 27 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Toscana si costituisce davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge sul salario minimo

Il governo ha impugnato il testo per difetto di competenza. Giani: "È nostro dovere difendere il diritto alla paga equa"

PoliticaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
La Toscana si costituisce davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge sul salario minimo
La Toscana si costituisce davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge sul salario minimo (foto Toscana Notizie)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Regione Toscana si costituirà davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge regionale sul salario minimo, impugnata dal governo a inizio agosto. Lo ha annunciato il presidente Eugenio Giani, definendo la decisione dell’esecutivo nazionale ideologica e ribadendo che la scelta della giunta toscana è “un atto dovuto, non solo istituzionale, ma di civiltà”.

La norma, approvata il 18 giugno scorso (legge regionale n. 30/2025), introduce un criterio premiale nelle gare pubbliche della Regione ad alta intensità di manodopera, basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, a favore delle aziende che garantiscono ai propri dipendenti un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi.

“Decidiamo di stare dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici – ha dichiarato Giani – di chi fatica ad arrivare a fine mese nonostante un impiego onesto. Il governo ha scelto di impugnare una legge che garantisce dignità, che fissa a 9 euro l’ora il minimo per chi lavora negli appalti pubblici. Non è una questione di bandiere politiche, ma di giustizia sociale”.

Il presidente ha poi aggiunto: “È nostro dovere difendere il diritto alla paga equa. Porteremo avanti questa battaglia perché il lavoro deve essere sempre sinonimo di dignità e mai di sfruttamento”.

La misura riguarda lavori, servizi e forniture appaltati direttamente dalla Regione Toscana, con l’obiettivo di rafforzare le tutele per i lavoratori impiegati negli appalti pubblici.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
27.3 ° C
28.5 °
26 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
29 °
Gio
33 °
Ven
24 °
Sab
27 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)incendio (13)Gaza (12)carabinieri (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati