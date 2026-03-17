Allarme clima in Toscana, il 2025 tra i peggiori anni dal 1955

FIRENZE – Il clima Toscana 2025 ha consegnato alla regione un altro anno da record. Secondo il rapporto annuale elaborato dal LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale), la Toscana si è collocata al quarto posto nella classifica degli anni più caldi dall’avvio delle rilevazioni sistematiche nel 1955, con un’anomalia termica media di +1,11 gradi rispetto al periodo di riferimento 1991-2020.

Il documento è stato presentato il 17 marzo 2025 in Piazza della Signoria presso la sede della Regione Toscana, alla presenza del presidente Eugenio Giani e del direttore del LaMMA, Bernardo Gozzini. Il confronto con la media climatica del trentennio 1961-1990 restituisce uno scarto ancora più marcato: +2,05 gradi, un dato che fotografa con chiarezza la traiettoria di riscaldamento accelerato degli ultimi decenni.

Sul fronte delle temperature, l’anno ha fatto registrare episodi di rilievo storico. Gennaio 2025 è stato il più caldo dal 1955, privo di qualsiasi ondata di freddo significativa. A giugno, invece, l’anomalia ha toccato i +3,3 gradi rispetto alla norma, con tre ondate di calore consecutive. Ad agosto, la stazione meteorologica di Firenze Peretola ha rilevato sei giorni consecutivi con temperature massime superiori ai 39 gradi, tra il 9 e il 14 del mese: un fenomeno paragonabile soltanto all’estate del 2017.

Le precipitazioni hanno chiuso l’anno con un surplus medio regionale del +20%, ma con una distribuzione fortemente disomogenea sul territorio. Il nord della Toscana ha registrato un incremento del +41%, mentre al centro e al sud gli aumenti si sono attestati rispettivamente all’11% e al 10%. Marzo è stato il mese più piovoso, con quasi il doppio delle piogge attese (+96%), mentre giugno ha segnato il minimo storico dal 1955, con un deficit dell’85%.

Tra gli eventi estremi documentati, spicca il dato di Massa, sulla Riviera Apuana, dove sono caduti 2.116 millimetri di pioggia nel corso dell’anno, superando del 75% il valore atteso e polverizzando il precedente record del 2010. All’Isola d’Elba, a Portoferraio, il 2025 si è classificato come il secondo anno più piovoso della serie storica, con almeno sei o sette nubifragi che hanno provocato allagamenti e danni. Il 20 agosto ha fatto registrare un picco eccezionale di attività elettrica: circa 120mila fulmini si sono abbattuti sulla terraferma toscana e sui mari circostanti in un’unica giornata.

In occasione della presentazione, Gozzini ha anticipato anche i contenuti del calendario LaMMA 2026, intitolato Dodici mesi di clima in Toscana, che proietta gli scenari attesi entro il 2050. Tra le proiezioni, un possibile raddoppio delle giornate con temperature superiori ai 35 gradi e fioriture primaverili anticipate fino a due settimane, con conseguente maggiore esposizione dell’agricoltura al rischio di gelate tardive.