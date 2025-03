Le aziende toscane si fanno belle a San Francisco con il progetto della Regione

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il racconto dell’esperienza vissuta a San Francisco ma anche un confronto sulle prospettive future nel campo dell’innovazione e delle nuove possibilità che saranno messe a disposizione dalla Regione. Con questo duplice obiettivo il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e l’assessore all’economia e al turismo, Leonardo Marras, hanno incontrato a Palazzo del Pegaso i rappresentanti delle start up e Pmi innovative toscane che hanno partecipato nel 2023 e nel 2024 alle missioni a San Francisco nell’ambito del progetto Toscana Tech on the Road, promosso dalla Regione attraverso Casa Toscana all’interno di Innovit.

“Vogliamo che la Toscana sia sempre più un punto di riferimento europeo per l’innovazione, capace di valorizzare il talento dei nostri giovani e di attrarre idee, investimenti e opportunità. Le esperienze vissute a San Francisco, così come quelle a Dubai, dimostrano che quando mettiamo in connessione competenze, creatività e istituzioni, possiamo davvero costruire il futuro – ha dichiarato Antonio Mazzeo – Le start up che oggi abbiamo incontrato ci hanno restituito entusiasmo, coraggio e visione. Ora vogliamo fare un passo in più: aprire nuove strade, nuovi mercati e nuove collaborazioni internazionali”.

L’esperienza vissuta dalle giovani realtà imprenditoriali nella Silicon Valley ha avuto un giudizio estremamente positivo ed è stata percepita come una grande opportunità di crescita professionale ma durante l’incontro sono stati illustrati tutti i principali strumenti messi in campo dalla Regione a sostegno dell’innovazione: dai bandi dedicati alle start up e alle imprese, al Premio Innovazione, fino alla recente iniziativa volta all’apertura di Casa Toscana anche a Dubai, un nuovo hub dedicato ai progetti di internazionalizzazione anche in quell’area.

“È stato un piacere rincontrare gli imprenditori che hanno partecipato a Toscana Tech on the road – ha commentato Leonardo Marras – sia per avere riscontri sui benefici dell’esperienza ad alcuni mesi dalla conclusione, sia per raccogliere spunti utili a migliorarla ancora. La sfida dell’innovazione è una sfida di sistema, per questo continuiamo ad investire non solo in strumenti di sostegno economico, ma anche in luoghi e reti capaci di mettere in connessione la Toscana con i grandi centri globali della tecnologia”.