Limatola presidente bis Provincia Grosseto: ko centrodestra con Casamenti. “Risultato che mi onora e mi emoziona”

GROSSETO – Francesco Limatola, centrosinistra, sindaco di Roccastrada, confermato presidente della Provincia di Grosseto.

Per Limatola secondo mandato consecutivo alla guida di Palazzo Aldobrandeschi.

Limatola, presidente bis, ha battuto Andrea Casamenti, centrodestra, sindaco di Orbetello, con 50.925 voti ponderati, contro i 45.786. Affluenza 95.25%.

Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana: “Congratulazioni a Francesco Limatola per la riconferma alla guida della Provincia di Grosseto. Un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni.

A Francesco, con cui ho condiviso tante battaglie e tanti momenti di confronto, i miei migliori auguri di buon lavoro per continuare a servire la Provincia di Grosseto con passione e responsabilità”.

Francesco Limatola: “Grazie. Davvero. Sono stato riconfermato alla guida della Provincia di Grosseto. Un risultato che mi onora e mi emoziona.



Con 50.925 voti ponderati, contro i 45.786 del candidato Casamenti, abbiamo ottenuto una vittoria netta: 5.139 voti ponderati in più.

Sono stati 209 tra sindaci e consiglieri comunali a scegliere di sostenere questo progetto, contro i 131 che hanno sostenuto il mio avversario.



A tutte e tutti voi che siete venuti a votare va il mio grazie più sincero.



Questa non è una vittoria personale: è una vittoria collettiva, di chi crede nel lavoro fatto in questi anni e nella possibilità di costruire insieme il futuro della nostra provincia”.



Poi Limatola: “Continueremo a lavorare con serietà e visione per una Provincia di Grosseto sempre più forte e proiettata nel futuro: con la pianificazione strategica come guida dello sviluppo del territorio. Con un Ufficio Europa sempre più al servizio dei Comuni con il Polo agroalimentare da realizzare. Con oltre 35 milioni di euro di investimenti sulla viabilità da mettere a terra nei prossimi anni…e tanto altro ancora.

Lo faremo per i Comuni e insieme ai Comuni, con spirito di collaborazione e responsabilità.

Un augurio di buon lavoro ai consiglieri provinciali eletti”.

Ecco il nuovo Consiglio provinciale eletto.

Lista ‘La Provincia in Comune – Francesco Limatola Presidente’:

• Valentino Bisconti

• Gianfranco Chelini

• Cinzia Pieraccini

• Mattia Maule



Lista ‘Casamenti per la nostra Provincia’:

• Rita Bernardini

• Chiara Orsini

• Elismo Pesucci

• Luciano Petrucci

• Olga Ciaramella



Lista ‘Insieme per la Provincia al centro’:

• Angelo Pettrone





Emiliano Fossi, deputato, segretario Pd Toscana: “Complimenti a Francesco Limatola, rieletto presidente della Provincia di Grosseto. Un risultato che va oltre le più rosee aspettative. Merito di un lavoro importante fatto da Limatola in sinergia con il presidente Giani, il Partito democratico e il centrosinistra. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. In questo modo si lancia un segnale forte anche in proiezione delle prossime elezioni comunali di Grosseto: si riaprono i giochi e il centrosinistra e il Partito democratico tornano fortemente competitivi”.

Marco Simiani, deputato Pd: “La riconferma di Francesco Limatola alla presidenza della Provincia di Grosseto è una vittoria politica netta che premia il lavoro fatto in questi anni con i sindaci e con i territori. Il risultato è ancora più significativo se si guardano i numeri: il centrodestra partiva con un vantaggio teorico di oltre 10.500 voti ponderati e invece Limatola ha vinto con circa 5.000 voti di scarto. Significa che oltre 15 mila voti ponderati si sono spostati rispetto allo schema previsto. È il segno evidente di una fiducia costruita sul campo e di un rapporto vero con le comunità locali”.

“Questa elezione segna anche una sconfitta pesante per una destra sempre più ‘Melonicentrica’, incapace di guardare alle necessità concrete dei territori e concentrata solo su logiche di schieramento. Il risultato dimostra che amministratori e rappresentanti locali chiedono serietà, ascolto e lavoro quotidiano, non appartenenze imposte dall’alto. Con Limatola la Provincia continuerà a essere la casa dei Comuni e dei sindaci della Maremma“.

Matteo Porta, Giovani Democratici Grosseto, via social: “Le elezioni provinciali di Grosseto consegnano un verdetto che ad Orbetello conoscevamo già: il modello Casamenti è fallito. La riconferma di Francesco Limatola non è solo una vittoria per il centrosinistra, ma la certificazione di una debacle personale e politica del nostro Sindaco.

Come Giovani Democratici lo avevamo detto chiaramente: tentare la scalata alla Provincia era solo un modo per scappare dal mancato consenso dei cittadini orbetellani. Ma la realtà è stata ancora più dura. Casamenti non è stato sconfitto solo dagli avversari, ma è stato “tradito” (politicamente parlando) proprio dai suoi stessi alleati.

I voti mancati tra le fila di Fratelli d’Italia e Forza Italia dimostrano che ormai la spaccatura nel centrodestra è totale. Persino chi siede al suo fianco ha capito che un’immagine così compromessa e un’amministrazione così inefficiente non potevano essere esportate fuori dai confini comunali.

Oggi si apre una fase nuova. Orbetello non è più l’inespugnabile fortino di un centrodestra unito, ma il simbolo di una gestione che ha perso il contatto con la realtà e con i suoi stessi sostenitori”.

Leonardo Marras, consigliere regionale: “Una vittoria oltre le attese: il successo nei piccoli comuni dimostra quanto sia stata importante l’azione di governo della Provincia in questi anni in tutto il territorio, un’attenzione alle realtà più lontane che è stata premiata; ma anche il dato nei Comuni più grandi, a partire da Grosseto, è sintomatico di una domanda di una nuova fase nel governo locale”.