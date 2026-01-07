2.2 C
Firenze
mercoledì 7 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lotteria Italia, in Toscana due premi di seconda categoria da 100mila euro

Tagliandi venduti a Barberino del Mugello e Civitella Val di Chiana. La fortuna bacia un po' tutta la regione con biglietti da 50 e 20mila euro

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE – Ci sono due premi da 100mila euro, di seconda categoria, vinti in Toscana con la Lotteria Italia. I biglietti vincenti sono quello serie G227785 venduto a Barbarino del Mugello e il serie Q224705.venduto a Civitella Val di Chiana. 

In Toscana anche tre premi di terza a Pistoia, ancora Civitella Val di Chiana (c’è un autogrill) e a Firenze. 20mila euro vinti a Livorno (ben tre), Prato, Reggello, Montignoso, Pietrasanta, Lucca, Sesto Fiorentino, Lucignano, Sarteano, Firenze, Bagno a Ripoli, Civitella Val di Chiana e Massa

Questo l’elenco dei premi milionari

Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma

Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (Roma)

Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)

Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (Nuoro)

Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma)

Ieri sera in diretta sulla trasmissione di Raiuno Affari tuoi è stato assegnato anche un premio speciale di 300mila euro che è andato ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno.

Tutti i premi della Lotteria Italia (fa fede questo elenco)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
2.2 ° C
2.9 °
0.2 °
54 %
3.6kmh
40 %
Mer
2 °
Gio
4 °
Ven
10 °
Sab
7 °
Dom
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (755)ultimora (705)Eurofocus (22)demografica (19)Eugenio Giani (11)carabinieri (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati