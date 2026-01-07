Lotteria Italia, in Toscana due premi di seconda categoria da 100mila euro

FIRENZE – Ci sono due premi da 100mila euro, di seconda categoria, vinti in Toscana con la Lotteria Italia. I biglietti vincenti sono quello serie G227785 venduto a Barbarino del Mugello e il serie Q224705.venduto a Civitella Val di Chiana.

In Toscana anche tre premi di terza a Pistoia, ancora Civitella Val di Chiana (c’è un autogrill) e a Firenze. 20mila euro vinti a Livorno (ben tre), Prato, Reggello, Montignoso, Pietrasanta, Lucca, Sesto Fiorentino, Lucignano, Sarteano, Firenze, Bagno a Ripoli, Civitella Val di Chiana e Massa

Questo l’elenco dei premi milionari

Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma

Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (Roma)

Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)

Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (Nuoro)

Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma)

Ieri sera in diretta sulla trasmissione di Raiuno Affari tuoi è stato assegnato anche un premio speciale di 300mila euro che è andato ad Auronzo di Cadore in provincia di Belluno.

