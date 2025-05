Lunedì con l’allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Previsioni in peggioramento del meteo in vista in Toscana.

Una vasta saccatura, infatti, sta per interessare la Toscana. In avvicinamento da nord, in movimento verso sud ovest e il Mediterraneo occidentale, porterà un flusso umido e un generale aumento dell’instabilità inizialmente aree nord-occidentali e poi su tutto il territorio regionale a partire dalla tarda serata di oggi (4 maggio) per tutta la giornata di domani.

Nel pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni isolate o sparse, in prevalenza di debole o al più moderata intensità. Dalla serata vi sarà invece un aumento dell’instabilità sull’intera Toscana con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporalesco, più frequenti sulle zone interne centro-settentrionali. Per questo la sala operativa della Regione Toscana ha emesso una allerta arancione per rischio idrogeologico e forti temporali nelle zone settentrionali ed interne.

I temporali, anche di forte intensità, potranno risultare localmente stazionari, più probabilmente tra le province di Firenze, Siena e Arezzo. Possibili forti colpi di vento e grandinate.

Per il vento, oggi e domani possibili raffiche di libeccio fino a 50-70 chilometri orari sui versanti emiliano e romagnolo dell’Appennino. Dalla sera di oggi e per tutto domani mare molto mosso sull’Arcipelago a Nord di Capraia.

Le decisioni dai territori

A seguito dell’allerta codice arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana, la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 8 alle 23.59 di lunedì 5 maggio, e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la sospensione dello svolgimento dei mercati, di tutte le manifestazioni e attività di intrattenimento aperte al pubblico svolte all’aperto; la sospensione dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le scuole serali, il servizio educativo Verde Magico, l’Accademia di Belle Arti, la Scuola Comunale di Musica e l’Università del Tempo Libero ;la chiusura dei cimiteri comunali; dei parchi pubblici cittadini; delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini. Si raccomanda, inoltre, attenzione nel transitare in prossimità di zone alberate. L’ordinanza è scaricabile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it.