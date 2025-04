“L’unica nostra arma è il voto”: via alla campagna referendaria per i 5 sì

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Partita ufficialmente la campagna referendaria per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno. In ogni provincia della Toscana, una giornata di mobilitazione collettiva, incontri pubblici, interventi politici e musicali, con iniziative aperte a cittadinanza e associazioni, all’insegna della partecipazione e della democrazia. Parole d’ordine: 5 Sì ai quesiti referendari (qui le info sui quesiti)

A Firenze in Piazza dei Ciompi si è svolta una iniziativa pubblica che ha visto la presentazione del Comitato referendario Firenze 5 Sì, con un flash mob dedicato al tema dell’importanza della partecipazione e del voto come strumento per cambiare le cose: nell’occasione, sono stati esposti numerosi cartelli con varie scritte a favore dei 5 Sì e nel flash mob finale è stata esibita una matita gigante accompagnata dalla scritta L’unica nostra arma è il voto.

Durante la mattinata, sono intervenuti Silvia Bini (Arci), Vania Bagni (Anpi), Bernardo Marasco (Cgil), ci sono state le testimonianze di lavoratori e lavoratrici e di cittadine straniere e cittadini stranieri, la relazione di Andrea Stramaccia (avvocato del lavoro) sui quesiti sul lavoro e la relazione di Luigi Tessitore (avvocato Asgi Firenze) sul quesito sulla cittadinanza.

L’iniziativa è stata organizzata dal Comitato referendario Firenze 5 Sì, che è composto da: Cgil, Arci, Anpi, I Partecipate, Cospe, Auser, Cdc, Federconsumatori, Sunia, Associazione Stampa Toscana, Udu, Arcigay, Azione Gay lesbica, Giuristi Democratici, Anelli Mancanti, Associazione Progetto Arcobaleno, Florence Must Act, Nosotras, Oxfam, Libera, Libertà e Giustizia, Good World Citizen, Associazione dei senegalesi di Firenze e Circondario, Associazione Peruviana Asiri, Associazione Donne Ganze, Comunità islamica di Firenze e Toscana, Associazione per La Moschea di Firenze, Giovani Musulmani d’Italia Firenze, Associazione Mali, Italia Hello, Icse, Donne Insieme Per la pace, Diritti a Sinistra, La Comune Firenze, Firenze Città Aperta, Sinistra Civica Ecologista. Hanno inoltre confermato adesione e supporto i seguenti partiti: Pd, Giovani Democratici, Sinistra Italiana, Ugs, Ecolò, M5S, Possibile, Rifondazione Comunista.