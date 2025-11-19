Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa del direttore di ‘Toscana Oggi’ Domenico Mugnaini

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Lutto nel mondo del giornalismo, in particolare della stampa cattolica, per la scomparsa dopo una lunga malattia a soli 64 anni Domenico Mugnaini, già cronista delle agenzie Asca e Ansa e attuale direttore di Toscana oggi.

Così lo ha ricordato Eugenio Giani: “Con la scomparsa di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole, corretta e di grande qualità professionale. L’informazione e il giornalismo da oggi sono certamente più poveri. Lo ricordo partecipe e professionalmente ineccepibile in tante conferenze stampa o appuntamenti per giornalisti organizzati in consiglio e in giunta regionale. Mi ha sempre colpito la sua pacatezza nei modi e determinazione nel porre le sue domande, intelligenti e puntuali. Voglio inviare il mio cordoglio a sua moglie e ai suoi figli, ma anche a tutti quei colleghi che con lui hanno lavorato nelle varie testate, dall’Asca, all’Ansa a Toscana oggi, l’ultima testata che ha diretto”.

Cordoglio affettuoso anche dalla presidente del consiglio regionale, Stefania Saccardi: “Dodo, caro amico, mi hai accompagnato da giornalista negli incarichi che ho ricoperto con amicizia affetto e grande professionalità. Con la tua scomparsa, ci lascia un grande professionista a cui ero molto legata. Un abbraccio alla famiglia, ai colleghi e agli amici”.

“Apprendo con dolore – dice la sindaca di Firenze, Sara Funaro – della scomparsa di Domenico Mugnaini, giornalista di grande valore, attualmente direttore di Toscana Oggi. Firenze perde oggi una voce autorevole del mondo dell’informazione, capace di raccontare la nostra città e la nostra regione con rigore, passione e senso civico. Competenze che ha sempre dimostrato in tutte le sue tappe professionali, dalle agenzie di stampa alla carta stampata, ma anche all’ufficio stampa di Palazzo Vecchio, e ora alla guida di Toscana Oggi. Un percorso in cui si è sempre contraddistinto come profondo conoscitore delle istituzioni e interlocutore attento e preparato, offrendo sempre con il suo lavoro un contributo prezioso al dibattito pubblico e alla crescita culturale della comunità. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo la mia vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di collaborare con lui”.

Anche la Cisl esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi e si stringe con affetto alla sua famiglia e alla redazione del settimanale. “Ci lascia un giornalista bravissimo e rigoroso – dice il sindacato – che ha sempre messo nella sua professione impegno totale e instancabile: un esempio di quanto nobile possa essere il lavoro quando vissuto con passione. Ma di Domenico ricordiamo anche la grande umanità, la sensibilità alle tematiche sociali, l’attenzione al lavoro e ad un’economia che non schiacci l’uomo ma sia piuttosto a servizio dell’umano, ai percorsi di partecipazione, alla politica intesa come servizio e come strumento per ‘uscire insieme’ dai problemi. Ci mancheranno la sua presenza, la sua penna, il suo esempio”.

“Con la morte di Domenico Mugnaini perdiamo una voce autorevole del giornalismo toscano, un professionista che ha saputo raccontare con equilibrio e responsabilità la vita sociale, ecclesiale, civile e culturale dei nostri territori”. A dirlo è Alberto Grilli, presidente di Confcooperative Toscana. “Anche per il mondo cooperativo – continua Grilli – Mugnaini è stato un interlocutore attento e competente, capace di dare spazio e ascolto alle cooperative toscane. Come Confcooperative Toscan siamo vicini alla famiglia, alla redazione di Toscana Oggi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un tratto di strada umana e professionale”.

Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, il vicario generale monsignor Daniele Scaccini, insieme alla Diocesi di Prato, partecipano al dolore per scomparsa di Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi. “Domenico Mugnaini – scrive il vescovo – è stato uno stimato professionista e un esempio di laico cristiano, con la sua scomparsa la comunità ecclesiale perde una voce e un punto di riferimento autentico e credibile. Negli anni della direzione a Toscana Oggi ha saputo accrescere l’autorevolezza del settimanale e ha contributo a rafforzare la presenza e l’importanza delle Comunicazioni sociali nel dibattito ecclesiale e civile. Lo ringraziamo per l’impegno appassionato nel campo del giornalismo e lo accompagniamo nella preghiera affidandolo al Signore. Siamo vicini ai familiari e alla redazione di Toscana Oggi per questo grave e doloroso lutto”.

Al cordoglio si unisce l’intera redazione di Corriere Toscano.