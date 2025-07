Maltempo, alberi caduti nel Fiorentino. Prolungata l’allerta meteo

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Con l’arrivo della perturbazione ci sono stati una serie di interventi della sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Firenze.

Alcuni alberi sono caduti su strada. Tra questi si segnala una pianta caduta in viale Manfredo Fanti, un albero caduto su due autovetture parcheggiate, mentre a Montespertoli in via Poppiano un cipresso colpito da un fulmine è stato spezzato in due e si è intervenuti per la messa in sicurezza.

Intanto è stata prolungata a domani l’allerta meteo di colore giallo per rischio idraulico e idrogeologico cui si aggiunge il probabile forte vento di libeccio che spazzerà l’intera regione.