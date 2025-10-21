16 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo, allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi

Sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere, più lievi altrove

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Maltempo, allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi
Maltempo, allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi (foto elaborata da Chat Gpt)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi (21 ottobre) in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere.

Piogge e rovesci sono previsti in mattinata sulla costa settentrionale e zone limitrofe, dove saranno più probabili e frequenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare, con minore intensità, anche il resto della regione.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso pertanto, per tutta la giornata di mercoledì (22 ottobre) un bollettino di criticità arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali, dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, compreso l’arcipelago, e di criticità gialla sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell’Albegna.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo.

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16 ° C
16.7 °
14.6 °
85 %
0.5kmh
40 %
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
20 °
Sab
17 °
Dom
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2136)ultimora (1418)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati