Maltempo, attivati gli impianti di Quarrata, Signa, Montemurlo e Montale

FIRENZE – È sempre sotto la lente la situazione del maltempo in Toscana.

In mattinata sono entrati in funzione gli impianti Senice-Quadrelli a Quarrata, Castelletti di Signa, Agnaccino tra Montemurlo e Montale con il Consorzio di Bonifica. Prossime all’attivazione, in caso di livelli idrometrici ancora crescenti le casse di espansione della Filimortula, Case Carlesi e Lavacchione.

Questa la situazione dei fiumi. Ombrone Pistoiese a Ponte alle Vanne e Poggio a Caiano al secondo livello, in calo al primo livello a Pontelungo; Brana ad Agliana al secondo livell; Bisenzio a Gamberame e San Piero a Ponti al primo livello; Stella a Quarrata in calo al primo livello; Tora a Collesalvetti in calo al secondo livello; Ozzeri al primo livello a Lucca.

Precipitazioni sparse sono previste nelle prossime ore. Da segnalare che in Garfagnana sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia a Minucciano.