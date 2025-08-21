Maltempo, centinaia di interventi durante il nubifragio. Record di fulminazioni in un giorno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Ha colpito un po’ dappertutto la perturbazione di ieri.

Nubifragi hanno colpito l’Elba e molte zone della nostra regione, da Prato a Grosseto con precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni. Si è poi registrata la cifra record di oltre 109mila fulminazioni.

“Un grazie sincero al nostro sistema regionale di protezione civile della Toscana – ha detto il governatore Giani e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza. In giornate come questa, la Toscana trova la sua forza più grande nella solidarietà e nell’unità della sua comunità”.

Questo il bilancio dei vigili del fuoco degli interventi effettuati da ieri sera, prevalentemente per rimozione alberi, rami e/o alberi pericolanti, allagamenti e danni da acqua.

Grosseto: 40 interventi effettuati

Livorno: 37 interventi effettuati (compreso Elba e Capraia)

Lucca: 22 interventi effettuati

Pisa: 23 interventi effettuati

Prato: 37 interventi effettuati

Massa Carrara: 31 interventi effettuati

Pistoia: 30 interventi effettuati

Nella mattinata restaano ancora da evadere nelle province circa 95 chiamate.