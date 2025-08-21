Maltempo, centinaia di interventi durante il nubifragio. Record di fulminazioni in un giorno

|
FIRENZE – Ha colpito un po’ dappertutto la perturbazione di ieri.
Nubifragi hanno colpito l’Elba e molte zone della nostra regione, da Prato a Grosseto con precipitazioni e fenomeni con tempi di ritorno stimati oltre i 50 anni. Si è poi registrata la cifra record di oltre 109mila fulminazioni.
“Un grazie sincero al nostro sistema regionale di protezione civile della Toscana – ha detto il governatore Giani e ai tanti volontari e operatori impegnati negli interventi. È fondamentale continuare ad investire nella prevenzione e sicurezza. In giornate come questa, la Toscana trova la sua forza più grande nella solidarietà e nell’unità della sua comunità”.
Questo il bilancio dei vigili del fuoco degli interventi effettuati da ieri sera, prevalentemente per rimozione alberi, rami e/o alberi pericolanti, allagamenti e danni da acqua.
Grosseto: 40 interventi effettuati
Livorno: 37 interventi effettuati (compreso Elba e Capraia)
Lucca: 22 interventi effettuati
Pisa: 23 interventi effettuati
Prato: 37 interventi effettuati
Massa Carrara: 31 interventi effettuati
Pistoia: 30 interventi effettuati
Nella mattinata restaano ancora da evadere nelle province circa 95 chiamate.