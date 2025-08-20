28.3 C
Firenze
mercoledì 20 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo, sulla costa l’allerta meteo è diventata arancione

Il codice durerà fino alle 2 di notte, poi allerta gialla per tutta la Toscana. Intensi temporali in varie zone della regione

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Lunedì con l'allerta meteo arancione per temporali e rischio idrogeologico
(foto elaborata da Chat Gpt-4)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tempo in ulteriore peggioramento in Toscana dal pomeriggio di oggi (20 agosto) con temporali anche di forte intensità che inizialmente interesseranno le zone nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe di tutta la regione, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte. 

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice arancione a partire dalle 18 di oggi fino alle 2 di domani per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Dalle 2 di domani, per gli stessi motivi di rischio, l’allerta diventa di colore giallo su tutta la Toscana.

I primi effetti sono state una intenza linea temporalesca attiva sulle province di Pistoia, Prato, parte di Firenze e sulla costa nord tra Carrara, Massa e Viareggio.

Il sistema regionale di protezione civile della Toscana è in allerta e pronto a intervenire in caso di necessità.

Consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
28.3 ° C
29.1 °
27.1 °
67 %
2.2kmh
97 %
Mer
28 °
Gio
27 °
Ven
27 °
Sab
30 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (16)carabinieri (15)incendio (15)incidente (12)Pisa Sporting Club (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati