Massimiliano Baldini della Lega nuovo presidente della commissione controllo del consiglio regionale

FIRENZE – Massimiliano Baldini (Lega) è il nuovo presidente della commissione controllo del consiglio regionale. La nomina arriva a seguito delle dimissioni di Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia) oggi portavoce delle opposizioni, che lo ha proposto nel corso della seduta di ieri (4 giugno) per l’occasione guidata dal vicepresidente di maggioranza Andrea Pieroni (Pd).

Vicepresidente segretario è Marco Casucci (Gruppo Misto – Merito e Lealtà), proposto dal neopresidente Baldini, nominato a seguito delle dimissioni di Silvia Noferi confluita nella maggioranza dopo aver lasciato il Movimento 5 stelle per il Gruppo Misto – Europa Verde.

Entrambe le proposte di nomina sono state votate all’unanimità con voto palese (in mancanza di altre proposte, il Regolamento prevede infatti l’espressione per alzata di mano).

Capecchi ha salutato la Commissione (ne continua comunque a fare parte) ringraziando gli Uffici per il lavoro svolto in questi anni: “Abbiamo affrontato temi centrali per la Toscana, ricercando l’interlocuzione con più soggetti e non è sempre stato semplice. A Baldini vanno i miei auguri di buon lavoro, certo che abbia competenze e capacità per guidare una Commissione tanto delicata e importante”.

Apprezzamenti al lavoro svolto da Capecchi e auguri di buon lavoro al neopresidente sono arrivati dal consigliere Cristiano Benucci (Pd): “La Commissione risente delle turbolenze politiche di questo momento”, ha detto riferendosi al passaggio di Noferi in maggioranza e al nuovo ruolo dell’ex presidente Capecchi. “Prendiamo atto della nuova composizione della commissione, sono certo lavoreremo con la stessa correttezza tenuta in questi anni”, ha aggiunto.

Il neoeletto presidente Baldini ha rivolto un “serio e sentito ringraziamento alla commissione per il sostegno dimostrato, tanto dalla maggioranza che dalla minoranza. Ringrazio il presidente Capecchi per il lavoro svolto con tanta competenza. Ha lavorato con estrema serietà e impegno su temi centrali e il clima instaurato è sempre stato positivo grazie alla sua grande capacità di dialogo. Continuerò ad interfacciarmi con lui per proseguire il lavoro che ci attende, denso di provvedimenti importanti“.

Ringraziamenti li ha espressi anche il nuovo vicepresidente segretario Marco Casucci: “Grazie per la fiducia, entro per la prima volta in questa Commissione anche se, nel corso di questi anno, ho avuto modo di interagire con i commissari. Sono certo continueremo a confrontarci con serietà nel rispetto delle varie competenze e appartenenze politiche”, ha dichiarato.