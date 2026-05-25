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Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi verso la conquista di Prato e Pistoia al primo turno

Ad Arezzo sarà ballottaggio Comanducci - Ceccarelli con Donati ago della bilanci. Campo largo ok a Cascina e Sesto. I primi sindaci eletti

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REDAZIONE
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Matteo Biffoni (Foto Anci Toscana)
1 ' di lettura

FIRENZE – Elezioni amministrative, prime certezze e primi sindaci eletti in un pomeriggio di scrutini frenetici.

A Prato e Pistoia si profila una netta vittoria del campo largo (per Prato lo dicono anche le proiezioni) con Matteo Biffoni e Giovanni Capecchi. Ad Arezzo sarà ballottaggio fra Comanducci del centrodestra e Ceccarelli del centrosinistra con Marco Donati, appoggiato dai centristi, ago della bilancia.

Nei centri più grossi a Viareggio si profila un ballottaggio fra Sara Grilli, che rappresenta la continuità e Federica Maineri del cantiere di centrosinistra con l’esclusione dell’ex presidente della Fondazione Carnevale ed ex assessora regionale Marialina Marcucci. 

A Cascina Massimiliano Betti va verso la conferma al primo turno davanti a Donatella Legnaioli e Dario Rollo. I primi dati di Sesto Fiorentino danno Damiano Sforzi del campo largo oltre il 60 per cento davanti a Stefania Papa e Beatrice Corsi che si giocano il secondo posto.

Barbara Belcari è la nuova sindaca di Sorano, in provincia di Grosseto con Rinnovamento Comune, Dino Cordio è il nuovo sindaco di Uzzano con Democratici per Uzzano.

Armando Giovannoni è il nuovo sindaco di Sillano Giuncugnano, piccolo comune della Garfagnana. A Orciano Pisano vince Enrico Grechi con il 94.34% alla guida di Uniti per Orciano. Maria Ida Bessi sarà la sindaca del più piccolo comune della Toscana, Capraia Isola.

A Pontremoli il sindaco è Pietro Camillo Cocchi di Cara Puntremal con il 69,90 per centyo contro Elena Battaglia di Pontremoli Bene Comune

© Riproduzione riservata

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