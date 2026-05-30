Maxioperazione antidroga in tutta Italia: arresti e sequestri in tutta la Toscana

FIRENZE – Un’imponente offensiva dello Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti e il proliferare delle armi da fuoco e bianche ha trovato in Toscana uno dei suoi principali epicentri. Si è conclusa ieri una maxi operazione nazionale ad “alto impatto” coordinata dal Servizio centrale operativo che, attraverso il lavoro degli investigatori delle Squadre Mobili e dei reparti prevenzione crimine, ha inferto un durissimo colpo alla criminalità. I numeri complessivi a livello italiano delineano un quadro d’allarme: 297.071 persone identificate, 1335 arrestati (tra cui 31 minorenni) e 2358 denunce, con il sequestro di ben 450 chili di droga e di un arsenale di 111 armi da fuoco, comprese armi da guerra e un fucile d’assalto, oltre a 250 armi bianche come machete e sciabole, spesso in mano a giovanissimi.

A Firenze la polizia ha risposto con un piano straordinario di controllo del territorio che ha portato all’arresto di 14 persone, tra cui un minore, e alla denuncia a piede libero di altri 13 soggetti, con oltre 700 persone identificate. I blitz si sono concentrati nelle aree calde dello spaccio e nei luoghi simbolo della mala movida”cittadina, dalla stazione di Santa Maria Novella alle fermate delle tramvie, fino ai parchi e alle piazze storiche come piazzale Michelangelo e piazza della Signoria.

Proprio nel corso di questi controlli mirati sono emersi clamorosi canali di approvvigionamento della droga. In via Rocca Tedalda, gli agenti del commissariato San Giovanni e della polizia locale hanno fermato un albanese di 44 anni a bordo della sua auto, trovandolo con 57 grammi di cocaina; la successiva perquisizione nella sua abitazione ha fatto scoprire altri 564 grammi di cocaina sotto vuoto, bilancini e materiale per il confezionamento, prima che per lui si aprissero le porte del carcere di Sollicciano. Sempre gli uomini di San Giovanni, nel quartiere dell’Isolotto, hanno notato due auto muoversi con fare sospetto nei pressi di un parcheggio: i due conducenti, cittadini nordafricani di 20 e 26 anni, avevano nascosto ai piedi di una siepe una bottiglia contenente 118 involucri di cocaina, per un peso di 123 grammi, e sono stati arrestati e condotti in cella.

Le indagini fiorentine hanno poi smantellato una vera e propria centrale dello sballo gestita in concorso da una ragazza italiana di 20 anni, un connazionale di 27 e un tunisino di 24 anni. All’interno di un appartamento in via Carlo del Prete, i poliziotti dei Commissariati San Giovanni e Rifredi, insieme alla Municipale, hanno rinvenuto un bazar della droga: pasticche di Mdma, cocaina, 96 barrette allucinogene e 82 sigarette elettroniche al THC, oltre a 17mila euro in contanti. Lo sviluppo del blitz ha portato gli agenti a perquisire un garage a Scandicci nella disponibilità della ventenne, dove sono spuntati ben sei chili di hashish in panetti e una macchina conta soldi; tutti e tre sono finiti a Sollicciano.

Non sono mancati gli interventi nelle aree verdi come il Parco delle Cascine e i giardini della Fortezza. Alle Cascine le pattuglie hanno arrestato un trentenne nordafricano con oltre 140 grammi tra hashish e marijuana e un coltellino intriso di droga, mentre un cittadino gambiano del ’82, trovato con del crack e risultato irregolare, è stato espulso e trattenuto al Cpr. In via Baracca, invece, gli agenti del Reparto prevenzione crimine hanno sventato una violenta rapina: un libico di 47 anni ha affrontato un operaio malese in sella alla sua bici, minacciandolo con delle grosse tronchesi e un coltello da cucina per rubargli il mezzo. Il malvivente è stato rintracciato poco dopo in viale dell’Aeronautica e arrestato.

Anche le altre province toscane hanno fatto registrare numeri importanti. A Pisa, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno blindato le zone sensibili della città, chiudendo l’operazione con 5 persone arrestate, altre 5 denunciate a piede libero e il sequestro di 800 grammi di hashish, 30 grammi di cocaina, alcune dosi di marijuana e ben 6mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nella provincia di Siena, infine, il personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio prevenzione generale e dei Commissariati di Poggibonsi e Chiusi-Chianciano Terme ha identificato 3616 persone, tra cui 186 minori. Il bilancio senese parla di 62 denunce e 8 arresti legati a reati di droga e contro il patrimonio. Ingenti i sequestri, con oltre un chilo e mezzo di cannabinoidi, mezzo chilo di cocaina e diverse droghe sintetiche tolte dal mercato. Sotto chiave sono finite anche tre armi utilizzate per compiere aggressioni o intimidazioni, alcune delle quali in uso a minorenni: un coltello a serramanico, uno spray urticante e un taser.