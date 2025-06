Mille Miglia 2025 in Toscana, la carovana delle auto d’epoca anima borghi e città d’arte

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – In questi giorni, la Toscana si lascia avvolgere dal fascino intramontabile della Mille Miglia 2025, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove sfilano autentici capolavori su quattro ruote. L’edizione di quest’anno, articolata in cinque giornate, rievoca il leggendario tracciato a otto delle prime corse del Novecento, animando borghi, colline e città d’arte da martedì 17 a sabato 21 giugno.

La seconda tappa, in programma oggi – mercoledì 18 giugno – ha visto la carovana partire da Bologna per puntare verso Roma, con un passaggio spettacolare attraverso l’Appennino e l’ingresso in Toscana dai passi della Raticosa e della Futa. I primi segnali del rombo d’epoca si sono sentiti a Prato attorno alle 9:15, poi a Empoli alle 11:40, mentre l’arrivo più atteso della mattina è stato quello in Piazza del Campo a Siena, fissato per mezzogiorno, dove una folla curiosa si è raccolta per ammirare i bolidi d’altri tempi.

Nel primo pomeriggio, le auto hanno proseguito lungo la Val d’Orcia, con passaggi suggestivi attorno alle 14:50, prima di lasciare la regione e dirigersi verso la Capitale, dove l’arrivo è previsto attorno alle 19:30. Nonostante la tappa cada in un giorno feriale, lungo il tracciato si prevede la presenza di un pubblico appassionato, soprattutto nei centri più piccoli, dove il passaggio della Freccia Rossa rappresenta un vero e proprio evento.

Il cuore della Toscana batte anche nelle giornate successive. Dopo il via da Brescia il 17 giugno, la corsa ha già attraversato Desenzano, Sirmione, Verona, Bovolone e Ferrara, con arrivo a San Lazzaro di Savena. Ma è proprio nei prossimi giorni che la regione sarà ancora protagonista. Giovedì 19 giugno, dopo aver toccato l’Umbria con Città della Pieve e Orvieto, la carovana rientrerà in Toscana passando da Foiano della Chiana e Anghiari. Il giorno seguente, venerdì 20 giugno, la tappa da Cervia a Parma sarà tra le più affascinanti: le vetture attraverseranno nuovamente la Toscana, ripercorrendo alcuni dei luoghi già toccati nella discesa verso sud – tra cui Empoli, Pontedera e la costa tirrenica – con un passaggio spettacolare presso l’Accademia Navale di Livorno, prima di proseguire per Viareggio, il Passo della Cisa e infine Parma.

Con oltre 400 auto in gara, la Mille Miglia continua a essere molto più di una competizione: è una celebrazione della passione automobilistica, della memoria storica e del patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Un viaggio emozionante che ogni anno unisce passato e presente, facendo risplendere l’Italia sotto i riflettori internazionali.