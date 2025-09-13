24.4 C
Mondiali di atletica, ancora un alloro per Fabbri: medaglia di bronzo nel lancio del peso

Il fiorentino chiude alle spalle del 'solito' Crouser e del messicano Munoz. Delusione Iapichino: non si qualifica per la finale

REDAZIONE
REDAZIONE
Leonardo Fabbri
Leonardo Fabbri (foto Grana per sito Fidal)
FIRENZE – Mondiali di atletica, giornata inaugurale ottima per gli azzurri, in chiaroscuro per gli atleti toscani o di squadre toscane. 

Ad esultare è Leonardo Fabbri che porta a casa ancora un altro alloro mondiale nel lancio del peso. Per lui la seconda medaglia consecutiva con 21,94. Oro al solito Ryan Crouser, argento per il sorprendente messicano Uziel Munoz.

Piange invece lacrime amare Larissa Iapichino che non sarà nella finale del lungo. L’azzurra manca l’appuntamento con la misura di 6,56 (+0.5) al secondo salto in cui regala quasi tutta l’asse di battuta, 19 cm per l’esattezza, mentre aveva iniziato a 6,52 (+0.2) sotto la pioggia lasciando sette centimetri allo stacco. Dopo essere rimasta per diversi minuti al dodicesimo posto provvisorio, subito prima dell’ultimo tentativo viene superata dalla statunitense Claire Bryant che atterra a 6,72 (+0.4) e così la fiorentina diventa tredicesima. All’ultimo ingresso in pedana la campionessa europea indoor, vincitrice della recente finale di Diamond League a Zurigo, non fa meglio di 6,32 (-0.2) e quindi viene eliminata.

Eliminato anche Matteo Oliveri, tesserato per l’Atletica Virtus Lucca, che colleziona subito tre errori in entrata ai 5,40.

Seasonal best e qualificazione come terzo della sua batteria al turno successivo nei 100 per Marcell Jacobs Lamont.

I colori azzurri, oltre al bronzo di Fabbri, parlano del colore argento e al femminile con l’argento nella marcia della tarantina Antonella Palmisano e l’argento con primato italiano di Nadia Battocletti nei 10mila.

© Riproduzione riservata

