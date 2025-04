Morte Papa Francesco, bandiere a mezz’asta sul Palazzo del Pegaso

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Bandiere a mezz’asta, da questa mattina (22 aprile) a palazzo del Pegaso, sede del consiglio regionale della Toscana, per esprimere la partecipazione al lutto che con la scomparsa di papa Francesco ha colpito tutta la cristianità e l’intera comunità internazionale. Come ha spiegato il presidente dell’assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo, si tratta “di un giusto e doveroso tributo a un uomo che in questi tempi difficili e di incertezza è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi. Con lui se ne va una delle voci più forti del nostro pianeta. E da oggi, ne sono convinto, saremo tutti un po’ più soli”.

“Sono giorni tristi. Per chi come me è credente, ma anche per chi non crede – ha aggiunto Mazzeo – La sua voce era una guida attraverso le sue battaglie per un mondo più giusto e per costruire un pianeta migliore, rispettoso dell’ambiente e all’altezza del monito di san Francesco”.

Il presidente Mazzeo sottolinea l’impegno costante e indefesso di papa Francesco per “costruire un mondo di pace” e l’uomo capace di trasmettere, attraverso i suoi gesti e le sue parole, “i valori veri della vita”. Per tutti questi motivi, Mazzeo rivolge un ringraziamento al papa “per tutto quello che ha fatto, per il passo lento e faticoso nei giorni difficile della pandemia”. Un grazie particolare, per il primo giorno del pontificato, nel quale decise di fare “la prima uscita pubblica andando nell’isola di Lampedusa, mandando al mondo un messaggio di speranza”.

Il consiglio regionale aderisce al lutto nazionale di cinque giorni annullando tutte le iniziative pubbliche in programma.