Neve in Toscana, la prefettura di Firenze attiva il piano di emergenza

FIRENZE – Ancora disagi per la neve intorno al capoluogo fiorentino, interviene la prefettura.

In considerazione delle precipitazioni nevose che si stanno registrando dalle prime ore del mattino è stato infatti attivato il piano neve provinciale ed è stata convocata una riunione del Comitato operativo viabilità.

Nel corso della riunione è stato fatto un punto di situazione sui tratti stradali maggiormente interessati dalle precipitazioni nevose.

Il casello autostradale di Firenze Nord è chiuso in entrambe le direzioni per evitare congestioni autostradali atteso che il tratto autostradale è interessato da forti rallentamenti in entrambe le direzioni sul tratto da Calenzano a Sassomarconi; la statale 65 è interessata da criticità all’altezza di Pratolino dal chilometro 12 al chilometro 14 in entrambe le direzioni.

È sconsigliato mettersi alla guida e si invita a farlo solo in caso di necessità con veicoli dotati di dotazioni invernali.

La centrale operativa 118 di Arezzo dell’Asl Toscana sud est ha attivato il piano di emergenza neve in relazione agli eventi meteorologici che stanno interessando il territorio. Sono state dislocate ambulanze 4×4 nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni nevose e posizionati mezzi di soccorso a tutela delle principali infrastrutture viarie, in particolare lungo le strade soggette ai piani neve della prefettura, come l’autostrada A1 e la E45.

Contestualmente è stato allertato il gruppo maxiemergenze, pronto a intervenire per eventuali criticità sia dala sala operativa sia direttamente sul territorio, al fine di garantire la continuità e la sicurezza dei soccorsi.

Tutte le attività sono coordinate dal disaster manager della centrale operativa 118 di Arezzo, Luca Pancioni, in qualità di componente del Cov – Comitato operativo viabilità – istituito e gestito dalla prefettura, assicurando un flusso costante e continuo di informazioni tra tutti gli enti coinvolti: polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, Provincia, Anas, società Autostrade, Comuni e Protezione Civile.

Sul Raccordo Autostradale Siena-Firenze un tratto è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi tra Impruneta e Tavarnelle a causa delle condizioni meteorologiche avverse che stanno interessando la zona. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con segnalazioni in loco.

Il Comune di Arezzo ha attivato un costante monitoraggio del territorio comunale. Il controllo viene effettuato sia dal personale del Comune sia dalle associazioni di volontariato che operano in collaborazione con l’amministrazione nell’ambito del piano comunale di protezione civile. Nel corso della giornata il personale comunale è intervenuto con il mezzo Unimog, dotato di pala e spargisale, nella zona di Palazzo del Pero e successivamente nelle aree collinari, al fine di garantire la sicurezza della viabilità. Ulteriori squadre sono pronte a entrare in azione durante la notte per la distribuzione preventiva del sale, in previsione dell’ulteriore calo delle temperature.

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, è stata effettuata la preaccensione degli impianti di riscaldamento per assicurare ambienti adeguatamente riscaldati agli studenti e al personale.

Il Comune continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, invitando i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone collinari e nelle ore notturne e mattutine.