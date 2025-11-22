Neve sui rilievi in tutta la Toscana anche a quote collinari

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Neve, anche a basse quote, in tutta la Toscana. La regione si è svegliata coperta di coltre bianca, caso raro a novembre.

Nevica sui rilievi in Appennino fino a quote collinari, localmente a 400 metri. Neve è caduta in Val di Luce, all’Abetone, sull’Amiata, a Zeri, in Garfagnana, in Mugello, sul Pratomagno e in Casentino.

Mezzi operativi della protezione civile sono in funzione sulle strade, per cui si raccomanda la massima prudenza e obbligo dotazioni invernali.

Si registrano accumuli di circa 20 centimetri sulla Montagna Pistoiese e sul Passo della Cisa, la tendenza è di attenuazione delle precipitazioni già in mattinata sull’Appennino settentrionale e dal pomeriggio sulle restanti zone appenniniche e sull’Amiata.

Quanto alla previsioni è stata prorogata dalla sala operativa l’allerta gialla per rischio neve fino alle 20 di oggi su rilievi Appennino, Casentino e Amiata.

Allerta gialla per rischio ghiaccio nella giornata di domani dalla mezzanotte alle 10. Domani estese e intense gelate nell’interno (a tutte le quote) con temperature minime fino a -2 / -4 in pianura. Possibile formazione di ghiaccio, in particolare sulle zone interessate dalle nevicate di oggi.

Allerta gialla per vento forte sulla Toscana centrale in corso fino alle 20 di oggi.

Ancora possibilità di deboli e residue nevicate attorno a 400-500 metri in Appennino (soprattutto versanti romagnoli di alto Mugello e Val Tiberina dove la neve potrà cadere fino al fondovalle) e i 600-800 metri sull’Amiata. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata.