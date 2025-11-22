6.6 C
Firenze
sabato 22 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Neve sui rilievi in tutta la Toscana anche a quote collinari

Prolungata alle 20 l'allerta meteo, domani (23 novembre) il rischio è il ghiaccio. In azione i mezzi della protezione civile per pulire le strade

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Neve sui rilievi in tutta la Toscana anche a quote collinari
Neve sui rilievi in tutta la Toscana anche a quote collinari (foto Telegram Giani)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Neve, anche a basse quote, in tutta la Toscana. La regione si è svegliata coperta di coltre bianca, caso raro a novembre.

Nevica sui rilievi in Appennino fino a quote collinari, localmente a 400 metri. Neve è caduta  in Val di Luce, all’Abetone, sull’Amiata, a Zeri, in Garfagnana, in Mugello, sul Pratomagno e in Casentino.

Neve sul Pratomagno
Neve sul Pratomagno (foto Telegram Eugenio Giani)

Mezzi operativi della protezione civile sono in funzione sulle strade, per cui si raccomanda la massima prudenza e obbligo dotazioni invernali.

Si registrano accumuli di circa 20 centimetri sulla Montagna Pistoiese e sul Passo della Cisa, la tendenza è di attenuazione delle precipitazioni già in mattinata sull’Appennino settentrionale e dal pomeriggio sulle restanti zone appenniniche e sull’Amiata.

Quanto alla previsioni è stata prorogata dalla sala operativa l’allerta gialla per rischio neve fino alle 20 di oggi su rilievi Appennino, Casentino e Amiata.

Allerta gialla per rischio ghiaccio nella giornata di domani dalla mezzanotte alle 10. Domani estese e intense gelate nell’interno (a tutte le quote) con temperature minime fino a -2 / -4 in pianura. Possibile formazione di ghiaccio, in particolare sulle zone interessate dalle nevicate di oggi. 

Allerta gialla per vento forte sulla Toscana centrale in corso fino alle 20 di oggi.

Ancora possibilità di deboli e residue nevicate attorno a 400-500 metri in Appennino (soprattutto versanti romagnoli di alto Mugello e Val Tiberina dove la neve potrà cadere fino al fondovalle) e i 600-800 metri sull’Amiata. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
6.6 ° C
7.2 °
5.8 °
60 %
3.6kmh
75 %
Sab
6 °
Dom
9 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1599)ultimora (1508)sport (46)demografica (45)attualità (31)Regione Toscana (22)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati