Non si fermano all’alt dei carabinieri e fuggono, poi l’incidente: muore il passeggero

CASTELFRANCO VENETO – Una fuga disperata si è trasformata in tragedia a Sant’Andrea Oltre Muson, frazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. In serata un’auto che non si era fermata all’alt dei carabinieri è rimasta coinvolta in un inseguimento conclusosi contro un palo della pubblica illuminazione e, subito dopo, contro un albero. L’impatto è stato devastante.

A perdere la vita è stato un giovane trevigiano di 27 anni, che viaggiava sul sedile del passeggero. Al volante c’era un 37enne, originario di Mantova ma da tempo residente in Toscana, rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori e trasferito d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Treviso, dove lotta per la vita.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto non si sarebbe fermata a un posto di controllo predisposto dai militari, innescando così l’inseguimento per le strade della frazione. La corsa si è conclusa in pochi minuti, ma con conseguenze drammatiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Il 37enne, trasferitosi da alcuni anni in Toscana per motivi lavorativi, era alla guida del mezzo e sarà lui, se sopravviverà, a dover chiarire i motivi della fuga e le circostanze che hanno portato al tragico incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e dati utili per ricostruire l’accaduto.

Il conducente, toscano di adozione, è attualmente ricoverato in prognosi riservata.