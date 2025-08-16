Paolini rimonta Gauff e vola in semifinale a Cincinnati

Getting your Trinity Audio player ready...

La toscana Jasmine Paolini firma una clamorosa rimonta contro Coco Gauff nel Masters 1000 di Cincinnati: 2-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. Partita difficile all’inizio, con Paolini subito sotto 0-3, ma la numero 7 del tabellone approfitta dei 16 doppi falli della statunitense e prende il controllo. Nel terzo set, tra cadute e recuperi incredibili, conquista il break decisivo e guadagna la semifinale contro la russa Veronika Kudermetova, dimostrando carattere e grande tenacia.