Paolini rimonta Gauff e vola in semifinale a Cincinnati

Dopo oltre due ore di gioco intenso recupera uno svantaggio iniziale e approda tra le migliori quattro del torneo Masters 1000

DAVIDE CARUSO
La toscana Jasmine Paolini firma una clamorosa rimonta contro Coco Gauff nel Masters 1000 di Cincinnati: 2-6, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. Partita difficile all’inizio, con Paolini subito sotto 0-3, ma la numero 7 del tabellone approfitta dei 16 doppi falli della statunitense e prende il controllo. Nel terzo set, tra cadute e recuperi incredibili, conquista il break decisivo e guadagna la semifinale contro la russa Veronika Kudermetova, dimostrando carattere e grande tenacia.

