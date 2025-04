Papa Francesco: Toscana in Conclave con cardinali Betori e Lojudice

Getting your Trinity Audio player ready...

Sono 135 provenienti da tutto il mondo,

al momento attuale, i cardinali under 80 con diritto di voto e che potranno entrare nel Conclave per scegliere il successore di Papa Francesco. In stragrande maggioranza nominati dallo stesso Bergoglio.

In 19 provengono dall’Italia. Due dalla Toscana. Sono Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, e Giuseppe Betori, arcivescovo emerito di Firenze

Lojudice, al suo primo Conclave al Tg2: ““Da quello che mi è stato detto da cardinali più grandi di me che hanno partecipato già almeno a un Conclave, è un momento di grande respiro, perché ognuno è chiamato a esprimersi. Mi affido alle mani di Dio perché so che il Papa che sceglieremo è quello che vuole lo Spirito Santo”.

Lojudice, nato nel 1964, nominato proprio da Papa Francesco Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza e unione in persona Episcopi delle Sedi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza. Giudice della Corte di Cassazione dello Stato della Città del Vaticano. Da Papa Francesco creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 28 novembre 2020, del Titolo di Santa Maria del Buon Consiglio.

Giuseppe Betori, nato nel 1947, arcivescovo emerito di Firenze, nominato cardinale da Papa Benedetto XVI. Dopo le sue dimissioni, Papa Francesco ha nominato arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli

La geografia dei 135 cardinali che entreranno in Conclave: in bilico c’è solo la posizione del cardinale spagnolo Carlos Osoro Sierra, che compirà gli 80 anni il prossimo 16 maggio.

In Conclave 59 saranno i cardinali provenienti dall’Europa (19 dall’Italia), 16 dall’America del Nord, 4 da quella centrale, 17 dall’America del Sud, 20 i cardinali dall’Asia, 16 dall’Africa, tre dall’Oceania.