Papa Francesco tre volte in visita in Toscana: dai 30mila del Franchi a Nomadelfia e Loppiano

FIRENZE – Nelle ore in cui si piange la morte di Papa Francesco è più vivo che mai il ricordo delle sue visite in Toscana durante il pontificato.

Tre le sue presenze in Toscana. La prima per il convegno ecclesiale nazionale il 10 novembre 2015 avvenne a Firenze e Prato, con tanto di giro in ‘papamobile’ in piazza del Duomo. In quella occasione, dopo la preghiera con i malati alla Santissima Annunziata e l’Angelus e il pranzo alla mensa dei poveri della Caritas, celebrò messa davanti a 30mila persone allo stadio Artemio Franchi.

Due anni dopo la visita a Barbiana dove pregò sulla tomba di don Lorenzo Milani e pronunciò un discorso nel giardino della chiesa di Sant’Andrea.

Infine il 10 maggio 2018 la visita pastorale a Nomadelfia per incontrare la comunità fondata da don Zeno Saltini, e poi a Loppiano, nella diocesi di Fiesole, alla Cittadella internazionale del Movimento dei Focolari.

Per i problemi al ginocchio, saltò, invece la quarta visita il 27 febbraio del 2022 per l’incontro dei vescovi e sindaci del Mediterrerraneo.