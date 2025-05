Pd, tracciata la rotta per le regionali: “Coalizione più ampia possibile, Toscana modello per l’Italia”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Inizia con la riunione della segreteria regionale la corsa del Pd verso le elezioni regionali di autunno.

È il Pd Toscana a renderne noto l’esito: “A seguito della riunione della segreteria regionale, il Partito democratico della Toscana ha definito il percorso che porterà alle prossime elezioni regionali. L’obiettivo è quello di aprire una nuova stagione politica che veda sempre più protagonista il Pd con una nuova coalizione ampia ed un programma innovativo, in linea con il cambiamento avvenuto negli ultimi anni, in particolare negli ultimi mesi, dove tutti i . Sono stati creati due gruppi di lavoro: il primo, coordinato da Giacomo Cucini e supportato dal lavoro della vicesegretaria del Pd Toscana Stefania Lio e Brenda Barnini, che avrà l’obiettivo di definire il programma elettorale, frutto anche del lavoro di ascolto e confronto fatto con tutte le realtà del territorio e le federazioni. Il secondo gruppo di lavoro si occuperà invece di avviare il percorso di consultazioni con i rappresentanti dei partiti che vorremmo facessero parte della coalizione con la quale il Pd Toscana si presenterà alle prossime elezioni regionali, che dovrà essere il più ampia possibile e dovrà fare della Toscana e del centrosinistra un modello e laboratorio più avanzato d’Italia per costruire un’alternativa alla destra di Meloni”.