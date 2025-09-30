Peggiora il tempo: allerta meteo per vento forte nelle zone centro-settentrionali della Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Allerta meteo per vento forte nella giornata di domani (1 ottobre).

La moderata instabilità prevista è causata da un fronte di aria fredda in arrivo. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 fino alla mezzanotte di domani, per le zone centro-settentrionali collinari e pianeggianti. L’area interessata è quella del Valdarno fiorentino e inferiore e del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.