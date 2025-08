Politiche per il lavoro, Giani rivendica cinque anni di risultati: “Creati 128mila posti di lavoro”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Eugenio Giani rivendica i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni nelle politiche per il lavoro.

“Si tratta di un ambito che ha avuto carattere di priorità per impegni e risorse – ha dichiarato – sono stati creati 128mila posti di lavoro ex novo, un numero che pone la Toscana tra le regioni con i risultati più positivi per le politiche attive”.

Giani ha sottolineato il ruolo delle misure adottate, che hanno spaziato dalla formazione professionale al dialogo con organismi di accesso al lavoro, passando per le riconversioni industriali, le opportunità offerte da tirocini e apprendistato e iniziative di coinvolgimento sociale: “I risultati si riflettono sul tasso di occupazione, che negli ultimi cinque anni è passato dal 65,3% al 70,9%, l’incremento più alto tra le venti regioni italiane. Nello stesso periodo il tasso di disoccupazione è sceso dal 6,8% al 4%”.

Secondo il governatore, due fattori sono stati determinanti: la formazione e il sostegno alle imprese. Gli Istituti tecnici superiori (Its) sono passati da 7 a 10, con copertura di tutte le aree tecnologiche per rispondere alla crescente domanda di competenze. Sono stati attivati 185 percorsi formativi, che hanno coinvolto oltre 4mila studenti. Sul fronte delle imprese, attraverso i fondi strutturali europei, sono stati erogati 550 milioni di euro in sette anni con bandi dedicati a innovazione, ricerca, efficientamento tecnologico e contenimento dei costi energetici, a beneficio di migliaia di aziende.

Tra i dati forniti spiccano quelli di Arti, l’Agenzia regionale dei centri per l’impiego, che nel 2024 ha erogato oltre un milione di politiche attive, assistendo 250mila utenti e più di 25mila imprese. Centrale anche il lavoro dell’Unità di crisi per le vertenze aziendali e le crisi industriali: quasi cento i casi seguiti dall’inizio della legislatura, per un totale di 17.500 lavoratori coinvolti in percorsi di ricollocazione e riqualificazione.

Giani ha infine ricordato il Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori), legato al Pnrr, che ha interessato circa 235mila tra disoccupati, soggetti fragili, giovani e donne, con il 57% di esiti occupazionali positivi, a fronte di una media nazionale del 43%. La Toscana ha superato il target assegnato dal Piano nazionale raggiungendo il 120 per cento dei beneficiari trattati, contro il 75 per cento della media italiana. Risultati significativi anche per la riforma sui tirocini extracurriculari: il 67 per cento dei partecipanti ha trovato occupazione, dato che colloca la regione ai vertici nazionali.